بھارت نے پاکستانی ڈراموں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں نیٹ فلکس پر بلاک کرنا شروع کردیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق اداکار و گلوکار فرحان سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے خوف کی وجہ سے نیٹ فلکس پر پاکستانی ڈراموں کو بلاک کرنا شروع کردیا ہے۔
فرحان سعید کے مطابق بھارت کو خوف ہے کہ پاکستانی کانٹینٹ بہت آگے نکل جائے گا۔
اداکار نے کہا کہ پاکستان کو عالمی پلیٹ فارمز کے حوالے سے کام کرنا چاہیے کیونکہ نئی نسل ڈرامے پسند کرتی ہے اور سرحد پار ناظرین اسے تلاش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہمارے سیریل بہت پسند ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستانی ڈراموں کو بھارت میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور وہاں پر انہیں باقاعدگی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔
بھارت کے کئی نامور اداکار اور انڈسٹری سے وابستہ شخصیات بھی متعدد بار پاکستانی ڈراموں کی تعریف کرچکی ہیں اور انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کو بھی اسی طرح کی کہانیاں پیش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔