پاکستان ریلویز نے مختلف ٹرینوں کی بوگیوں کی آپ گریڈیشن کا کام شروع کردیا

کم وسائل میں ریلوے سے سفر کرنے والے ہزاروں لاکھوں مسافروں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم

طالب فریدی November 29, 2025
پاکستان ریلویز نے ریلوے اسٹیشن انتظار گاہوں اور مختلف ٹرینوں کی بوگیوں کی آپ گریڈیشن اور مسافروں کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک کو بھی سر سبز شاداب بنانے پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اب مسافروں کو سفر کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف میں دلکش اور خوبصورت نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔

پاکستان ریلویز نے  حکومتِ پنجاب کے تعاون سے اربن ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کا باضابطہ آغاز
دیا ہے۔ پلانٹیشن ڈرائیو کے تحت ریلوے ٹریکس کے اطراف شجر کاری کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے۔

پنجاب بھر میں اربن ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کے پہلے مرحلے کا آغاز میں منڈی بہاؤالدین، ملکہ وال، سرگودھا اور بھلوال شامل ہیں جہاں درخت اور پھول پودوں کو لگانے کا کام شروع ہوچکا ہے جبکہ منڈی بہاؤالدین میں ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں شجر کاری مہم کا باضابطہ شروع کر دی گئی ہے۔

مسافروں کے سفر کو مزید بہتر بنانے اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سسٹم فراہم کرنے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد سمیت دیگر ریلوے اسٹیشن کو آپ گریڈ کر دیا گیا ہے جبکہ شالیمار لاثانی گرین لائن بزنس ریل گاڑیوں سمیت دیگر ریل گاڑیوں میں آرام دے سیٹوں بہترین ذائقے دار سستے کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔

ریلوے اسٹیشن پر انتظار گاہوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت مزید سہولیات فراہم کرنے والے ویٹنگ ایریا بنائے جارہے ہیں جہاں مسافر آرام سے اپنی ٹرین کا انتظار کرسکتے ہیں۔
