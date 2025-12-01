ملکی ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

رواں مالی سال 26-2025 کے پہلے 4 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔
عارف حبیب لمیٹڈ کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ عرصے میں ٹیکسٹائل برآمدات 6.4 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ مذکورہ مدت میں یہ سب سے بڑا تجارتی حجم ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیاہے کہ ویلیو ایڈڈ شعبوں نے اس کارکردگی میں نمایاں حصہ ڈالا ہے۔
جاری مالی سال کے ابتدائی چار ماہ میں نِٹ ویئر کی برآمدات 1.9 ارب ڈالر جب کہ ریڈی میڈ گارمنٹس 1.4 ارب ڈالر تک پہنچیں جو دونوں شعبوں کے لیے بھی پہلے چار ماہ کی ریکارڈ سطح ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ عالمی مانگ میں بہتری، ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی مضبوط کارکردگی اور روپے کی قدر میں استحکام کا نتیجہ ہے۔
یہ کارکردگی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کاروبار دوست پالیسیوں، برآمدات کے فروغ کے لیے حکومتی ترجیحات اور معاشی نظم و ضبط پر مبنی وژن کا ثمر ہے۔ حکومت نے پالیسی تسلسل، صنعتی سہولت کاری اور برآمدی شعبوں کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنا کر ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مسابقتی حیثیت کو بہتر بنایا ہے۔
کاروباری اعتماد کی بحالی، توانائی لاگت میں بتدریج استحکام اور برآمدی سیکٹر کے لیے سہولتی اقدامات نے مجموعی تجارتی ماحول کو مزید مضبوط بنایا ہے۔