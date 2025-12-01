پاکستان ہاکی ٹیم پرو لیگ کیلئے کل رات ارجنٹائن روانہ ہوگی

پی ایچ ایف کی جانب سے  ہاکی ٹیم کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا جائے گا

محمد یوسف انجم December 01, 2025
کراچی:

پاکستان ہاکی ٹیم پرو لیگ کے لیے کل رات ارجنٹائن  روانہ ہوگی۔ اس سے قبل پی ایچ ایف کی جانب سے  ہاکی ٹیم کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا جائے گا۔

ذرائع کے کے مطابق بیس رکنی ٹیم کے ساتھ چھ آفیشلز ارجنٹائن روانہ ہوں گے۔ پاکستان ہاکی ٹیم میں  انجری سے صحت یاب ہونے والے ابوبکر محمود کی واپسی یقینی  ہے۔

پی ایچ ایف کی جانب سے ٹیم کا اعلان  آج کسی بھی وقت ہوسکتا ہے۔  عماد بٹ کپتان یوں گے۔پاکستان پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے کا دس دسمبر سے آغاز ہورہا ہے۔

پاکستان ہاکی ٹیم ارجنٹائن اور ہالینڈ سے دو دو میچز کھیلے گی، پاکستان ہاکی ٹیم کا پہلا میچ دس دسمبر کو ہالینڈ سے ہوگا۔

پاکستان ہاکی ٹیم کا اسلام آباد میں جاری کیمپ ختم، کھلاڑی گھروں کو روانہ  ہوگئے۔ کھلاڑیوں کو کل لاہور میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
