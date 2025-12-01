بھارت میں سفاک شوہر نے بیوی کو قتل کرکے لاش فیس بک لائیو آکر دکھائی

درندہ صفت شوہر نے بیوی کی لاش کیساتھ اپنی سیلفی واٹس اپ اسٹیٹس پر بھی لگائی

بھارت میں سفاک شوہر نے بیوی کوقتل کرکے لاش کیساتھ فیس بک لائیو آگیا

بھارتی ریاست تمل ناڈو میں پیش آنے والے ایک واقعے نے مودی سرکار میں خواتین کے ساتھ ہونے والے بہیمانہ مظالم کی قلعی کھول کر رکھ دی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ویمن ہاسٹل سے ایک خاتون کی خون میں لت پت لاش ملی تھی جسے بیدردی سے قتل کیا گیا تھا۔

یہ لاش شری پریا نامی خاتون کی تھی جو اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ 

سفاک شوہر بالاموروگن ناراض بیوی کو منانے ویمنز ہاسٹل پہنچا تھا جہاں دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔

غصے میں آکر بالاموروگن نے درانتی نکال کر بیوی پر پہ در پہ وار کیے جس سے خاتون کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی۔

قتل کی اس ہولناک واردات کی سفاکیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بالاموروگن فیس بک پر لائیو آیا اور بیوی کی تڑپتی ہوئی لاش دکھائی جو کچھ دیر بعد ٹھنڈی ہوگئی۔

درندہ صفت ملزم نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ لاش کے ساتھ اپنی ایک سیلفی بھی لی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگایا۔

الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق سفاک شوہر نے کیپشن میں لکھا کہ بیوی نے دھوکا دیا تھا جس کی سزا یہی ہے۔

بعد ازاں ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور تھانے میں بھی اپنی بیوی پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات کا الزام لگایا۔

پولیس نے ملزم کا بیان قلم بند کرکے تفتیش کاآغاز کردیا لیکن بھارت میں خواتین کا قتل اور جنسی زیادتی کے واقعات عام ہیں جن کے ملزمان ہمیشہ قانون سے بچ نکلتے ہیں۔

 
