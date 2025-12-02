کویت سے حیدرآباد جانے والی پرواز میں بم کی موجودگی کی اطلاع پر کھلبلی مچ گئی اور ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیگو کی پرواز میں بم کی اطلاع ایک ای میل کے ذریعے ملی تھی اور طیارے کو دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔
بم کی دھمکی پر افراتفری مچ گئی اور طیارے کو حیدر آباد کے بجائے قریبی ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی۔
ممبئی ایئرپورٹ پر پہلے ہی ریڈ الرٹ جاری کردیا گیا تھا۔ رن وے کو خالی کرالیا گیا تھا اور طیارے کو ایک ویران جگہ لے جایا گیا۔
ویران علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں نے طیارے کی مکمل تلاشی لی لیکن وہاں سے کوئی ممنوعہ چیز برآمد نہیں ہوئی۔
مسافروں کی بھی جامع تلاشی لی گئی تھی لیکن کسی کے پاس سے کوئی بارودی مواد نہیں ملا۔ طیارے کو 3 گھنٹے کی تاخیر سے دوبارہ پرواز کی اجازت ملی۔
بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ 11 مہینوں میں مختلف ایئرلائنز اور ایئرپورٹس کو 999 بم دھماکے کی جعلی کالز موصول ہو چکی ہیں۔
گزشتہ سال بھارت کی سول ایوی ایشن سیکیورٹی نے ایسے جھوٹے دھمکی بازوں کے لیے پانچ سالہ فضائی پابندی کی تجویز بھی پیش کی تھی مگر دھمکیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔