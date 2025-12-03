کراچی:
باغ کورنگی روڈ سنگر چورنگی سے شاہ فیصل جانے والے دونوں ٹریک پر علاقہ مکینوں نے بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج کر کے بند کر دیا جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوگئی اور گاڑیوں کی حد نگاہ تک قطاریں لگ گئیں جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات اور دقت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ موٹر سائیکل سوار خواتین اور بچے بھی ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے دکھائی دیے۔
ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق احتجاج کی اطلاع ملتے ہی ٹریفک پولیس کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور گاڑیوں کو متبادل راستوں کورنگی سنگر چورنگی سے داؤد چورنگی اور شاہ فیصل شمع شاپنگ سینٹر سے واپس شارع بھٹو کی جانب بھیج دیا۔
احتجاج کے دوران مظاہرین کی جانب سے ٹائروں کو بھی نذر آتش کیا گیا جبکہ احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے متعلقہ حکام کے خلاف شدید نعرے لگائے گئے اور فوری طور پر علاقے میں پانی اور بجلی کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔
منگل کی رات سوا نو بجے کیے جانے والا احتجاج رات پونے بارہ بجے تک جاری رہا جس کی وجہ سے ملحقہ علاقوں میں نہ صرف بدترین ٹریفک جام ہونے سے نظام درہم برہم ہوگیا بلکہ گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔
تاہم پولیس نے سخت جدوجہد کے بعد مظاہرین کو بات چیت کے بعد پرامن طور پر منتشر کر کے ٹریفک بحال کرا دیا۔