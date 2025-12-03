ویمنز نیشنز لیگ فائنل: اسپین نے جرمنی کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرلیا

اسپین کی ویمنز ٹیم نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے خواتین نیشنز لیگ کا ٹائٹل ایک بار پھر اپنے نام کر لیا۔
میڈرڈ میں کھیلے گئے فائنل کے دوسرے لیگ میں اسپین نے جرمنی کو 0-3 سے شکست دی، جبکہ پہلا میچ جرمنی کے شہر کائسریس لاؤٹن میں بغیر کسی گول کے برابر رہا تھا۔
پہلے میچ میں جرمنی نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا مگر مواقع ضائع کرنے کا خمیازہ انہیں دوسرے لیگ میں بھگتنا پڑا۔
میڈرڈ میں صورتحال یکسر بدل گئی، اسپین نے شاندار آغاز کیا اور مسلسل دباؤ برقرار رکھا، تاہم جرمن گول کیپر این-کترین برگر نے کئی اہم بچاؤ کرتے ہوئے اسپین کو ابتدائی برتری لینے سے روک دیا۔
بالآخر 61ویں منٹ میں طویل انتظار ختم ہوا جب کلاؤڈیا پینا نے شاندار گول کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو برتری دلوائی۔
صرف سات منٹ بعد اسپین کی جانب سے وِکی لوپیز نے دوسرا گول اسکور کردیا۔ 74ویں منٹ میں کلاؤڈیا پینا نے ایک اور گول کرکے برتری 0-3 کردی جو کھیل کے اختتام تک برقرار رہی۔