پنجاب میں وکلا کے بیہمانہ قتل پر وکلا کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل

2 وکلا کے بیہمانہ قتل کے بعد پنجاب بار کونسل کی اپیل پر آج وکلاء کی مکمل ہڑتال ہے۔
تفصیلات کے مطابق آج چوتھے روز بھی مکمل ہڑتال سے مقدمات کی سماعت نظام مکمل درھم برھم ہے۔
صدر بار نے کہا کہ وکلاء بطور احتجاج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ آج ہم ارجنٹ کیسز بھی نہیں ہونے دیں گے۔
سیکرٹری بار نے بتایا کہ وکلاء کے کچہری احاطہ میں داخلہ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہاڑی میں سی ٹی ڈی نے دشمنی میں وکیل زیشان کو شہید کیا۔ جھنگ میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار مہر منیر کو قتل کیا گیا۔
صدر بار کا کہنا تھا کہ دونوں وکلاء کے قاتل پکڑے جائیں، وکلاء پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ ہڑتال کے باعث تمام مقدمات کی بغیر کارروائی ملتوی ہونے لگی۔