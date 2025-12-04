پنجاب میں وکلا کے بیہمانہ قتل پر وکلا کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل

وکلاء کے کچہری احاطہ میں داخلہ پر بھی پابندی لگا دی گئی

قیصر شیرازی December 04, 2025
facebook whatsup

2 وکلا کے بیہمانہ قتل کے بعد پنجاب بار کونسل کی اپیل پر آج وکلاء کی مکمل ہڑتال ہے۔

تفصیلات کے مطابق آج چوتھے روز بھی مکمل ہڑتال سے مقدمات کی سماعت نظام مکمل درھم برھم ہے۔

صدر بار نے کہا کہ وکلاء بطور احتجاج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ آج ہم ارجنٹ کیسز بھی نہیں ہونے دیں گے۔

سیکرٹری بار نے بتایا کہ وکلاء کے کچہری احاطہ میں داخلہ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہاڑی میں سی ٹی ڈی نے دشمنی میں وکیل زیشان کو شہید کیا۔ جھنگ میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار مہر منیر کو قتل کیا گیا۔

صدر بار کا کہنا تھا کہ دونوں وکلاء کے قاتل پکڑے جائیں، وکلاء پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ ہڑتال کے باعث تمام مقدمات کی بغیر کارروائی ملتوی ہونے لگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

فوڈ رائیڈرز کے بارے میں نامناسب بیان؛ فضا علی نے ندا یاسر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Dec 04, 2025 12:35 AM |
’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

’اسٹرینجر تھنگز 5‘ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوتے ہی تاریخ رقم کردی

 Dec 03, 2025 08:55 PM |
ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

ملی سائرس کی منگنی: انگوٹھی کی ہوشربا قیمت کیا ہے؟

 Dec 03, 2025 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت نہیں ہورہی جو خوش آئند ہے، وزیر داخلہ

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات پھر بے نتیجہ ختم، رائٹرز کا دعویٰ

Express News

کراچی میں قاری کا 6 سالہ بچے پر انسانیت سوز تشدد، سر کی ہڈی توڑ دی

Express News

میئر کراچی نے نیپا چورنگی واقعے پر معافی مانگ لی، ناکامی کا بھی اعتراف

Express News

بھاری ٹریفک جرمانوں کیخلاف ہڑتال کا اعلان

Express News

کراچی سمیت اندرون سندھ دیہی علاقوں میں پرائمری اسکولوں کے طلبا کو صحت کی سہولتیں دینے کا منصوبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو