غزہ منصوبے پر عمل درآمد کا اگلا مرحلہ جلد شروع ہوگا؛ ٹرمپ کا اعلان

حماس اور اسرائیل سمیت ثالثوں نے بھی غزہ امن منصوبے پر 9 اکتوبر کو دستخط کیے تھے

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

امریکی صدر کے غزہ جنگ بندی معاہدے پر فریقین کے اتفاق کے باوجود عمل درآمد کی رفتار نہایت سست روی کا شکار ہے لیکن ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان نے سب کی توجہ حاصل کرلی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہایت پُرامید انداز میں کہا ہے کہ ان کے غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔

صدر ٹرمپ کا یہ بیان اُس وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فلسطینی ریاست کے حق میں قرارداد منظور کی ہے۔

جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ اب کھٹائی میں پڑ سکتا ہے جس کے پہلے مرحلے پر بھی سست روی سے عمل درآمد ہوا ہے۔

وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا جس پر صدر ٹرمپ نے براہِ راست جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ سب اچھا چل رہا ہے۔

انھوں نے غزہ میں اسرائیلی فوجی اہلکاروں پر ہونے والے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بم پھٹا ہے اور کچھ لوگ شدید زخمی ہوئے یا شاید ہلاک بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہمارے پاس مشرقِ وسطیٰ میں امن ہے۔

یاد رہے کہ 9 اکتوبر کو اسرائیل سمیت دیگر فریقین نے غزہ امن منصوبے پر دستخط کیے تھے اور پہلے مرحلے کا آغاز ہوگیا تھا۔

امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تشکیل اور تعیناتی کا معاملہ اب تک حل طلب ہے جب کہ حماس کی جگہ امور مملکت چلانے کے لیے بورڈ بھی نہیں بن سکا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ’مائیکل جیکسن‘ قرار

عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ’مائیکل جیکسن‘ قرار

 Dec 04, 2025 07:59 PM |
بھارتی اداکار کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے، ایلون مسک سے جواب طلب

بھارتی اداکار کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے، ایلون مسک سے جواب طلب

 Dec 04, 2025 04:42 PM |
معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر پیاری مریم انتقال کرگئیں

معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر پیاری مریم انتقال کرگئیں

 Dec 04, 2025 04:04 PM |

متعلقہ

Express News

نہر عبور کرنے کی مشق کے دوران بھارتی فوجی ٹینک ڈوب گیا؛ 1 اہلکار ہلاک، 2 کی حالت غیر

Express News

دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست جاری؛ پاکستان کا نمبر کون سا ہے؟

Express News

یوکرین جنگ؛ ٹرمپ تجاویز پر روس اور امریکا کے مذاکرات بے نتیجہ ختم

Express News

افغان طالبان حکومت وسطی ایشیا اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکی

Express News

اسرائیلی افواج فلسطینی علاقوں سے نکل جائے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور

Express News

روس یوکرین جنگ: یورپی رہنماؤں نے ٹرمپ امن فارمولہ مسترد کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو