صدرمملکت سے کرغزستان کے ہم منصب کی ملاقات، تجارت و معاشی تعاون وسیع کرنے پر اتفاق

کرغزستان کے صدر صدر ژپاروف نے صدرمملکت آصف علی زرداری کو دورے کی دعوت دے دی

وقاص احمد December 04, 2025
facebook whatsup
فوٹو: پی آئی ڈی
اسلام آباد:

صدر مملکت آصف علی زرداری اور کرغزستان کے صدر صدر ژپاروف نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت و معاشی تعاون وسیع کرنے پر اتفاق کیا۔

صدر آصف علی زرداری سے کرغزستان کے صدر صدر ژپاروف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اور اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان مختصر ون آن ون گفتگو بھی ہوئی۔

صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ کرغز صدر کا 20 سال بعد دورہ پاک-کرغز تعلقات میں نیا موڑ لائے گا، پاکستان اور کرغزستان میں تاریخی، مذہبی و ثقافتی رشتہ موجود ہے۔

اس موقع پر دونوں صدور کا تجارت بڑھانے اور معاشی تعاون وسیع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔

صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ موجودہ تجارت دونوں ممالک کی اصل معاشی صلاحیت کی عکاسی نہیں کرتی، کرغز بزنس وفد کی پاکستان آمد خوش آئند ہے اور کاسا 1000منصوبے میں کرغزستان کا حصہ مکمل ہے اور پاکستان بھی آخری مراحل میں ہے۔

قراقرم ٹرانزٹ معاہدے کے تحت فعال روڈ کوریڈور پر دونوں صدور نے اظہار اطمینان کیا اور صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ تجارت، سیاحت اور عوامی رابطے بڑھانے کے لیے براہ راست پروازوں میں اضافہ ضروری ہے۔

صدر مملکت نے کرغزستان میں پاکستانی طلبہ اور ورکرز کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔

پاکستان نے کرغزستان کو بزنس ویزا لسٹ اور ویزا پر اروائیول کی کیٹیگری میں شامل کرلیا، دونوں ممالک کا تجارت، توانائی، کنیکٹیویٹی اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔

کرغز صدر نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل نشست کی حمایت پر شکریہ اور صدر زرداری کو دورہ کرغزستان کی دعوت دی۔

دونوں ممالک کے صدور نے علاقائی و عالمی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور ملاقات میں دونوں ممالک کے وزرا، سینیٹرز اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور صدر جپاروف کے اعزاز میں ایوان صدر میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔

صدر مملکت نے کرغز صدر کو سالگرہ کی پیشی مبارک باد دی، تقریب میں آرکسٹرا کی جانب سے "ہپی برتھ ڈے" کی دھن بھی پیش کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

 Dec 04, 2025 10:59 PM |
گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 11:00 PM |
ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

 Dec 04, 2025 10:22 PM |

متعلقہ

Express News

دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت نہیں ہورہی جو خوش آئند ہے، وزیر داخلہ

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات پھر بے نتیجہ ختم، رائٹرز کا دعویٰ

Express News

کراچی میں قاری کا 6 سالہ بچے پر انسانیت سوز تشدد، سر کی ہڈی توڑ دی

Express News

میئر کراچی نے نیپا چورنگی واقعے پر معافی مانگ لی، ناکامی کا بھی اعتراف

Express News

بھاری ٹریفک جرمانوں کیخلاف ہڑتال کا اعلان

Express News

کراچی سمیت اندرون سندھ دیہی علاقوں میں پرائمری اسکولوں کے طلبا کو صحت کی سہولتیں دینے کا منصوبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو