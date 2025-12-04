5 یا زیادہ سے زیادہ 10 سال میں جنگ ناگزیرہے: ایلون مسک

ایلون مسک نے یہ ٹوئٹ ایک صارف ہنٹر ایش کی پوسٹ کے جواب میں کی

ویب ڈیسک December 04, 2025
facebook whatsup

ٹیسلا اور اسپیس ایکس کےسربراہ ایلون مسک نے جنگ سے متعلق بیان دے کر سوشل میڈیا پر بئی بحث چھیڑ دی۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ایلون مسک نے کہا کہ پانچ یا زیادہ سے زیادہ دس سال میں جنگ کا ہونا ناگزیر ہے۔

ایلون مسک نے یہ ٹویٹ ایک صارف ہنٹر ایش کی پوسٹ کے جواب میں کی۔

ہنٹر ایش نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے جنگ کے امکانات یا جنگ کے مصدقہ خطرات  ختم ہوگئے ہیں، جس کے باعث تمام حکومتیں کمزور ہوگئی ہیں۔

ایلون مسک نے اسی پوسٹ کے جواب میں پانچ سال یا زیادہ سے زیادہ دس سال میں جنگ ناگزیر ہونے سے متعلق پیشگوئی گی۔

واضح رہے انہوں نے اس متعلق مزید کوئی تفصیلات پیش نہیں کیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

 Dec 04, 2025 10:59 PM |
گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 11:00 PM |
ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

 Dec 04, 2025 10:22 PM |

متعلقہ

Express News

اب باسز اپنے ملازمین کے میسجز پڑھ سکیں گے!

Express News

دنیا بھر میں غیر رجسٹرڈ وی پی این قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار

Express News

اوپن اے آئی کو عالمی سطح پر تعطل کا سامنا، ہزاروں صارفین کیلیے چیٹ جی پی ٹی سروس ڈاؤن

Express News

2 کروڑ 40 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر رقص کرتی دو بونی کہکشائیں

Express News

عالمی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کی صلاحیت کا حامل ڈِیپ سِیک کا نیا ماڈل

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فون کون سے رہے؟ فہرست جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو