آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کیلیے نامزدگیاں، پاکستانی آل راؤنڈر بھی شامل

ہارمر اور تیج الاسلام نے بالترتیب بھارت اور آئرلینڈ کے خلاف اپنی ٹیموں کی ٹیسٹ سیریز جیتنے میں مرکزی کردار ادا کیا

اسپورٹس ڈیسک December 05, 2025
آئی سی سی نے نومبر کے لیے مردوں اور خواتین کے پلیئر آف دی منتھ کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس بار اسپنرز اور آل راؤنڈرز نے نمایاں جگہ بنائی ہے۔

مردوں کی فہرست میں جنوبی افریقا کے تجربہ کار اسپنر سائمن ہارمر، بنگلادیش کے خطرناک بائیں ہاتھ کے اسپنر تیج الاسلام اور پاکستان کے آل راؤنڈر محمد نواز شامل ہیں۔

محمد نواز نے حال ہی میں ختم ہونے والی سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ سہ ملکی سیریز سمیت سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں شاندار کارکردگی دکھا کر اپنی شمولیت یقینی بنائی۔

انہوں نے ون ڈے میں 114.28 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 104 رنز بنائے جبکہ 4 وکٹیں بھی لیں۔ ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے 52 رنز جوڑے اور صرف 12.72 کی اوسط سے 11 وکٹیں حاصل کیں۔

سری لنکا کے خلاف فائنل میں ان کی میچ 17 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کرکے نہ صرف ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ سیریز کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔

 
