امریکا: 83 ہزار سے زائد کوکیز بنا کر انوکھا ریکارڈ قائم کرنیکی کوشش

اس کوشش میں امریکا کی 14 ریاستوں اور نیوزی لینڈ سے 583 بیکرز نے 67 ٹیموں میں حصہ لیا

ویب ڈیسک December 12, 2025
facebook whatsup

امریکا میں ایک فیس بک پیج نے وسیع تبادلے کے لیے 83 ہزار 427 کوکیز بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ نظریں جمالیں۔

ریکارڈ بنانے کی یہ کوشش ویڈنگ کوکی ٹیبل کمیونٹی فیس بک پیج کی جانب سے امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹس برگ منعقد کی گئی جس میں امریکا کی 14 ریاستوں اور نیوزی لینڈ سے 583 بیکرز نے 67 ٹیموں میں حصہ لیا۔

بیکرز نے 83 ہزار 427 کوکیز واشنگٹن کاؤنٹی فیئر گراؤنڈز میں ٹیم ٹیبلز پر پیش کیں اور آخر میں 78 ہزار 835 کوکیز کا تبادلہ کیا گیا۔

ویڈنگ کوکی ٹیبل کمیونٹی کی خالق لارا میگون کا کہنا تھا کہ یہ کوکیز کرسمس تھیم کی تھیں۔

ریکارڈ بنانے کی اس کوشش کے شواہد گینیز ورلڈ ریکارڈز میں جمع کرا دیے گئے ہیں اور منتظمین پُر امید ہیں کہ یہ کوشش دنیا کے سب سے بڑے کرسمس کوکی تبادلے کی کیٹیگری میں جگہ بنا لے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لکس اسٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

لکس اسٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

 Dec 12, 2025 01:02 AM |
میرے بیان پر کچھ لوگوں نے تیلی دکھا کر آگ بھڑکائی، ندا یاسر

میرے بیان پر کچھ لوگوں نے تیلی دکھا کر آگ بھڑکائی، ندا یاسر

 Dec 12, 2025 12:37 AM |
شوہر کے میرا کے ساتھ تعلقات پر جویریہ سعود نے خاموشی توڑ دی

شوہر کے میرا کے ساتھ تعلقات پر جویریہ سعود نے خاموشی توڑ دی

 Dec 12, 2025 12:38 AM |

متعلقہ

Express News

چین: فعال لائٹر شہری کے پیٹ سے 30 سال بعد برآمد

Express News

چین: مزدوروں نے چھ گھنٹے میں ڈھائی کلومیٹر طویل سڑک بنا ڈالی

Express News

اٹلی: جیل توڑ کر بار بار بھاگنے والا ’فرار کا بادشاہ‘

Express News

امریکی گلوکارہ لیڈی گاگا کو آنٹی بتاکر بھیک مانگنے والا بچہ انٹرنیٹ پر وائرل

Express News

سوئٹزرلینڈ: تین لاکھ لیگوکے اینٹوں سے ترتیب دیا گیا میورل

Express News

امریکی سیریل ریکارڈ بریکر کا بیٹے کیساتھ انوکھا ریکارڈ!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو