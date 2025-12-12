امریکی اسٹارٹ اپ کی ٹوئٹر کو ری لانچ کرنیکی کوشش!

امریکا کی مقامی کمپنی نے یو ایس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس میں اس حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی ہے

ویب ڈیسک December 12, 2025
facebook whatsup

ایک امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی ایک نیا سوشل نیٹورک شروع کرنے جا رہی ہے جو ایلون مسک کے ٹوئٹر خریدنے سے قبل پلیٹ فارم کی حقیقی فعالیت اور برانڈنگ کو بحال کرے گی۔

آپریشن بلیو برڈ نامی ورجینیا کی مقامی کمپنی نے یو ایس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس (یو ایس پی ٹی او) میں ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ کمپنی کو ٹوئٹر کے ترک شدہ ٹریڈ مارک حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔

ٹوئٹر کو جولائی 2023 میں ری برانڈ کر کے ایکس میں بدل دیا گیا تھا۔ اس عمل سے نو ماہ قبل ایلون مسک نے 44 ارب ڈالر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو خریدا تھا۔

کمپنی ابھی ٹوئٹر ڈاٹ کام ویب سائٹ کی مالک ہے جو ری ڈائریکٹ ہو کر ایکس ڈاٹ کام پر چلی جاتی ہے لیکن اس کے پرانے نشانات یا ریفرینسز کو ہٹا دیا گیا ہے۔

ایکس نے لوگو پر بنی چڑیا سے جڑی اصطلاح کو بھی تبدیل کردیا ہے۔ ’برڈ واچ‘ نامی فیکٹ چیکنگ پروگرام کا نام بدل کر اپ ’کمیونٹی نوٹس‘ رکھ دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لکس اسٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

لکس اسٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

 Dec 12, 2025 01:02 AM |
میرے بیان پر کچھ لوگوں نے تیلی دکھا کر آگ بھڑکائی، ندا یاسر

میرے بیان پر کچھ لوگوں نے تیلی دکھا کر آگ بھڑکائی، ندا یاسر

 Dec 12, 2025 12:37 AM |
شوہر کے میرا کے ساتھ تعلقات پر جویریہ سعود نے خاموشی توڑ دی

شوہر کے میرا کے ساتھ تعلقات پر جویریہ سعود نے خاموشی توڑ دی

 Dec 12, 2025 12:38 AM |

متعلقہ

Express News

دنیا کا پہلا اے آئی فوجی مید ان میں اترنے کو تیار

Express News

گوگل کی اے آئی گلاسز لانچ کرنے کی تیاری

Express News

چینی سائنس دانوں نے مرغی کا متبادل گوشت تیار کر لیا!

Express News

ماہرین کا مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں سے متعلق تشویش ناک انکشاف!

Express News

چرنوبل نیوکلیئر ویسٹ لینڈ میں زندگی کی موجودگی کا انکشاف!

Express News

’ریڈ کوڈ‘ صورتحال کے اعلان کے بعد اوپن اے آئی کیا کرنے جا رہا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو