میانمار کے اسپتال پر حکومتی فورسز کی بمباری؛ 30 افراد ہلاک

فضائی حملے میں 70 افراد زخمی بھی ہوئے

ویب ڈیسک December 12, 2025
facebook whatsup
30 70
میانمار اسپتال پر حملے میں 30 افراد ہلاک اور 70 زخمی

میانمار کی مغربی ریاست رخائن میں ایک بڑے سرکاری اسپتال پر فوجی جنتا کے فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حملے میں اسپتال ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد مریضوں کی ہے۔

راخائن میں سرگرم باغی گروہ ارا کان آرمی کے ترجمان نے بتایا کہ مروک یو جنرل اسپتال کو فوجی طیارے سے گرائے گئے بموں نے براہِ راست نشانہ بنایا۔

دوسری جانب جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار سنبھالنے والی فوجی جنتا نے حملے سے متعلق سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔

میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے ملک بھر میں خانہ جنگی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور فوج نے باغیوں کے زیر انتطام علاقوں پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔

روں برس جنوری سے نومبر کے درمیان ایسے 2,165 فضائی حملے کیے گئے جن میں ہلاکتوں کی تعدد 200 سے تجاوز کرگئی۔

ان حملوں میں تیزی کے باوجود باغی گروہوں 17 میں سے 14 ٹاؤن شپس سے ملکی فوج کو بے دخل کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لکس اسٹائل ایوارڈ کی تقریب، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

لکس اسٹائل ایوارڈ کی تقریب، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

 Dec 12, 2025 01:01 AM |
میرے بیان پر کچھ لوگوں نے تیلی دکھا کر آگ بھڑکائی، ندا یاسر

میرے بیان پر کچھ لوگوں نے تیلی دکھا کر آگ بھڑکائی، ندا یاسر

 Dec 12, 2025 12:37 AM |
شوہر کے میرا کے ساتھ تعلقات پر جویریہ سعود نے خاموشی توڑ دی

شوہر کے میرا کے ساتھ تعلقات پر جویریہ سعود نے خاموشی توڑ دی

 Dec 12, 2025 12:38 AM |

متعلقہ

Express News

چین کے وزیر خارجہ سعودیہ، متحدہ عرب امارات اور اردن کے دورے کا آغاز

Express News

بنگلادیش میں نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کردیا گیا

Express News

غزہ امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ مؤخر؛ صدر ٹرمپ نے وجہ بھی بتادی

Express News

ایک اور ملک کے اسکولوں میں حجاب پر پابندی؛ خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ ہوگا

Express News

امریکا نے پاک فضائیہ کے ایف۔16 بیڑے کےلیے 686 ملین ڈالر کے اپ گریڈ پیکیج کی منظوری دے دی

Express News

ٹرمپ نے اپنی  پریس سیکرٹری کے ہونٹوں کو ’مشین گن‘ قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو