نیشنل گیمز: پاکستان آرمی کی میڈلز ٹیبل پر سرِ فہرست

پاکستان آرمی35ویں نیشنل گیمز میں 144گولڈ میڈلز کے ساتھ میڈلز ٹیبل پر بدستور سر فہرست ہے۔واپڈا نے 61 اور نیوی نے 28 گولڈ میڈل حاصل کئے۔
پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے جار ی کردہ میڈل ٹیبل کے مطابق گزشتہ روز کے مقابلوں کے اختتا م تک پاکستان آرمی 144گولڈ،72سلور اور 42برانز میڈلز کے ساتھ بدستور سر فہرست تھی جبکہ اس کے مجموعی میڈلز کی تعداد 258ہے۔
واپڈا کا دستہ 61گولڈ، 52 سلور اور 56 برانز میڈلز کے ساتھ دوسرے اورپاکستان نیوی 28 گولڈ، 30سلور اور 23 برانز میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن پر موجود ہے۔پنجاب 10 گولڈ،31سلور اور 43 برانز میڈلز کے ساتھ چوتھے، سندھ نو گولڈ،20سلور اور 47برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں،ایچ ای سی آٹھ گولڈ،33سلور اور 47 برانز میڈلز کے ساتھ چھٹی، پاکستان ایئر فورس چھ گولڈ،11سلور اور 14برانز میڈلز کے ساتھ ساتویں،خیبر پختونخوا پانچ گولڈ، نو سلور اور 31 برانز میڈلز کے ساتھ آٹھویں،ریلویز تین گولڈ،پانچ سلور اور 19 برانز میڈلز کے ساتھ نویں اور بلوچستان دو گولڈ،سات سلور اور 16 برانز میڈلز کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہیں۔
میڈل ٹیبل پر اسلام آباد ایک گولڈ،تین سلور اور چھ برانز میڈلز کے ساتھ 11ویں،پولیس ایک سلور اور 20 برانز میڈلز کے ساتھ 12ویں،گلگت بلتستان تین برانز میڈلز کے ساتھ 13ویں اور آزاد جموں کشمیردو برانزمیڈلز لے کر چودھویں اور آخری نمبر پر موجود ہیں۔