نیشنل گیمز: باکسنگ مقابلوں میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی نے میدان مارلیا

35ویں نیشنل گیمز کے باکسنگ مقابلوں میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی نے مردوں اور خواتین مقابلوں میں مجموعی طور پر 12گولڈ میڈلز حاصل کر لیے۔
کے پی ٹی اسپورٹس کمپیکس پر پاکستان آرمی نے مردوں کے مقابلوں میں پانچ گولڈ اور چار سلور میڈلز جبکہ خواتین مقابلوں میں سات گولڈ اور ایک سلور میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر کے جنرل ٹرافی جیتی۔
نیوی نے مردوں میں تین گولڈ، دو سلور اور دو برانز میڈلز کے ساتھ دوسری جبکہ واپڈا نے دو گولڈ، دو سلور اور تین برانز میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
خواتین میں ایچ ای سی نے ایک گولڈ، ایک سلور اور چار برانز میڈلز کے ساتھ دوسری جبکہ نیوی نے دو سلور اور چار برا نز میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن پائی۔
واپڈا نے ایک سلور اور ایک برانز میڈل کے ساتھ چھٹی جبکہ پنجاب نے دو سلور اور دو برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں پوزیشن حاصل کی۔
سندھ کے باکسرز نے مردوں میں ایک سلور اور ایک برانز میڈل کے ساتھ پانچویں پوزیشن حاصل کی جبکہ ویمنز میں سندھ کی کوئی بھی باکسر میڈل نہیں جیت سکی۔
مردوں کے 50کلوگرام کے فائنل میں نیوی کے ساجد رشید نے گولڈ، آرمی کے محمد فہیم نے سلور، ایچ ای سی کے شیرعلی اور واپڈا کے جہانزیب نے برانز میڈل حاصل کیا۔
مردوں کی 55 کلوگرام کیٹیگری میں واپڈا کے سمامہ رحمان نے گولڈ، آرمی کے قدرت اللہ نے سلور، پی اے ایف کے خضر عالم اور کے پی کے محمد عامر نے برانز میڈل جیتا۔
مردوں کی 60 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کے محمد قاسم نے گولڈ، پی اے ایف کے نوید اشرف وسیم نے سلور، ایچ ای سی کے محمد احمد اور نیوی کے اورنگ زیب نے برانز میڈل حاصل کیا۔
مردوں کی 65 کلوگرام کیٹیگری میں نیوی کے افضال خان نے گولڈ، آرمی کے ابرار علی نے سلور، بلوچستان کے رافع خان اور پی اے ایف کے مہروز علی نے برانز میڈل جیتا۔
مردوں کی 70 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کے گل زیب نے گولڈ، واپڈا کے نقیب اللہ نے سلور، ایچ ای سی کے ضیاءالرحمان اور نیوی کے تبارک نے برانز میڈل حاصل کیا۔
مردوں کی 75 کلوگرام کیٹیگری میں نیوی کے جواد حسین نے گولڈ، آرمی کے معراج احمد نے سلور، واپڈا کے جواد احمد اور پولیس کے داؤد لطیف نے برانز میڈل جیتا۔
مردوں کی 80 کلوگرام کیٹیگری میں واپڈا کے عامر خان نے گولڈ، نیوی کے قیصر علی نے سلور، ایچ ای سی کے احسان اللہ اور پولیس کے عظمت اللہ نے برانز میڈل حاصل کیا۔
مردوں کی 85 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کے ذیشان علی نے گولڈ، واپڈا کے نعمت اللہ نے سلور، بلوچستان کے کامران خان اور سندھ کے اشہد نے برانز میڈل حاصل کیا۔
مردوں کی 90 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کے عرفان خان نے گولڈ، نیوی کے انس محمود نے سلور، بلوچستان کے جمال شاہ اور پنجاب کے دانیال علی اشرف نے برانز میڈل حاصل کیا۔
مردوں کی 90 پلس کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کے اظہر نے گولڈ، سندھ کے یاسر جمیل نے سلور، واپڈا کے ثناءاللہ اور ایچ ای سی کے اسد اللہ نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 48 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی ام البین نے گولڈ، نیوی کی گوہر تاج نے سلور، ایچ ای سی کی آمنہ اور آرمی کی ماریہ نے برانز میڈل جیتا۔
خواتین کی 51 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی ماریہ نے گولڈ، نیوی کی مریم نے سلور، آزاد جموں کشمیر کی کاشفہ ایمان اور پنجاب کی طیبہ ریاض نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 54 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی ملائکہ زاہد نے گولڈ،کے پی کی عائشہ نے سلور، نیوی کی عائشہ اور ایچ ای سی کی اریبہ نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 57 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی فاطمہ زہرہ نے گولڈ، ایچ ای سی کی کائنات بتول نے سلور، کے پی کی مناحل اور واپڈا کی شاہیب یوسف نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 60 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی مہرین بلوچ نے گولڈ، واپڈا کی سوہیر درانی نے سلور، ایچ ای سی کی فاطمہ اور نیوی کی اسماء نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 65 کلوگرام کیٹیگری میں ایچ ای سی کی سجیہا نے گولڈ، آرمی کی دعا زہرہ نے سلور، نیوی کی معظمہ علی اور آزاد جموں کشمیر کی کومل اخلاق نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 70 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی سارہ نے گولڈ، پنجاب کی نورالعین فاطمہ نے سلور، آزاد جموں کشمیر کی فاطمہ اور نیوی کی اذکاء نے برانز میڈل حاصل کیا۔
خواتین کی 75 کلوگرام کیٹیگری میں آرمی کی افرا خرم نے گولڈ، پنجاب کی طاہرہ وسیع نے سلور، بلوچستان کی لطیفاں اور ایچ ای سی کی معظمہ نے برانز میڈل جیتا۔