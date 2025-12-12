کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور بچے کو کچل دیا

حادثہ زمان ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا، واٹر ٹینکر کا ڈرائیور گرفتار

ویب ڈیسک December 12, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں عوام کو ہیوی ٹریفک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، واٹر ٹینکر نے ایک اور بچے کو کچل دیا۔ 

جعمے کی صبح زمان ٹاؤن تھانے کے علاقے کورنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا کے مرکزی بازار کے قریب واٹر ٹینکر کی زد میں آکرایک بچہ جاں بحق ہوگیا جس کی لاش کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا، حادثے کے موقع پرشہریوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی اورشہریوں نے واٹر ٹینکر کا گھیراؤ کرلیا، اطلاع ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، پولیس نے واٹر ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔

حادثے میں جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت 12 سالہ فرحان ولد نور محمد کے نام سے کی گئی، متوفی بچہ 100 کوارٹرز بنگالی پاڑا کا رہائشی تھا، وہ مدرسے میں زیرتعیلم اور 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا ، مدرسے سے چھٹی ہونے کے باعث محلے کے بچے گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔

جائے حادثہ پرموجود متوفی بچے کےدوست کے مطابق متوفی فرحان نے کرائے پرسائیکل حاصل کی ہوئی تھی اور فرحان گراؤنڈ میں سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل واپس کرنے کا وقت ختم ہونے پرمتوفی فرحان سائیکل  دکاندارکو واپس کرنے جا رہا تھا کہ کورنگی 100 کوارٹرزبنگالی پاڑا کے مرکزی بازارمیں واٹر ٹینکرکی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔

 علاقہ مکینوں کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے فرحان کو ہلکی سے ٹکر ماری بچہ سائیکل سے گرتے ہی سامنے سے گزرنے والے واٹر ٹینکر کے پچھلے پہیوں تلے کچلا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شہید چوہدری اسلم کی بیوہ کا بھارتی پروپیگنڈا فلم کیخلاف بڑا اعلان

شہید چوہدری اسلم کی بیوہ کا بھارتی پروپیگنڈا فلم کیخلاف بڑا اعلان

 Dec 12, 2025 12:27 PM |
جیل میں سینڈوچ بھی مجھ تک نہیں پہنچے، نہ جانے کون کھا گیا؟ ڈکی بھائی

جیل میں سینڈوچ بھی مجھ تک نہیں پہنچے، نہ جانے کون کھا گیا؟ ڈکی بھائی

 Dec 12, 2025 11:18 AM |
لکس اسٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

لکس اسٹائل ایوارڈ، ہانیہ عامر سال کی بہترین اداکارہ قرار

 Dec 12, 2025 01:02 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعلیٰ کے پی کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ، اپنا تعارف نہ کروانے پر ڈاکٹر کو شوکاز نوٹس

Express News

لاہور، جیولری مارکیٹ سے امانتاً رکھوایا گیا 20 کلو سے زائد سونا غائب

Express News

یورپ کیلئے ڈنکی کے ذریعے جانے کی کوششوں میں 47 فیصد کمی، محسن نقوی کی یورپی کمشنر سے ملاقات

Express News

فیض حمید کو ان کے جرائم کی حقیقی سزا نہیں ملی، صدر اے این پی

Express News

مشعال ملک کا ریاست پاکستان سے بھارت میں قید یاسین ملک کا مقدمہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا مطالبہ

Express News

پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو