انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں طالبہ کو قتل کرنے والے ملزم پر فرد جرم عائد

ملزم نے 22 سالہ ایمان کو اپریل میں ہاسٹل میں گولی مارکر قتل کیا تھا

ویب ڈیسک December 13, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں طالبہ کو قتل کرنے والے ملزم پر فرد جرم عائد کردی۔

 22 سالہ طالبہ ایمان افروز کے قتل کے کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے کی۔ ملزم فیروز نے صحت جرم سے انکار کردیا جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ 

مقتولہ کی جانب سے وکیل سردار قدیر عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی اگلی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، ایمان افروز کے قتل کا مقدمہ تھانہ رمنا میں درج ہے۔

واضح رہے کہ یہ واقعہ رواں سال اپریل کے مہینے میں پیش آیا تھا جب ایمان اسلام آباد کی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مقیم تھی۔

پولیس کے مطابق  میں جھنگ سے تعلق رکھنے والاملزم فیروز واردات کی نیت سے ہاسٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود لڑکیوں نے شورمچادیا جس پر  ملزم نے انہیں خاموش رہنے کا کہا تاہم لڑکیوں نے مزاحمت کی تواس نے فائرنگ کردی۔

پولیس کا بتانا تھا کہ ملزم کی  ایک گولی 22  سالہ ایمان کو لگی تھی جس سے وہ موقع پر دم توڑ گئی تھی جس کے بعد  ملزم  فرار ہوگیا اورواردات کے بعد روپوش رہا جسے پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 17 جون کو گرفتار کیا تھا۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

