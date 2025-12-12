سوئیڈش موسیقار نے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھا دیا

مشہور یوٹیوبر نے ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر ویڈیو نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے کیسے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھایا

سوئیڈن کے ایک موسیقار نے چھ مہینے کے عرصے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھا دیا۔

مشہور یوٹیوبر ماتیاس کرانز نے ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے ٹاکویاکی (تاکو) نامی آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھایا۔

ماتیاس کرانز نے بتایا کہ وہ اس آکٹوپس کو مارچ میں ایک پرتگالی فشری سے لے کر آئے تھے۔

کرانز نے کہا کہ تاکو کا اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگا، اور اس سے بھی زیادہ وقت تب لگا جب تک وہ آکٹوپس کو اس کی جانب سے ڈیزائن کیے گئے کی بورڈ پر انگلیوں سے کھینچنے والے لیورز استعمال کرنے کے لیے قائل نہ کر سکا۔

انہوں نے بتایا کہ تاکو نے ایک وقت میں ایک یا دو نوٹس بجانا شروع کیے لیکن اصل کامیابی اگست میں حاصل ہوئی جب مائیٹس نے ٹینک میں ایک ’کریب ایلیویٹر‘ لگایا۔

یہ ڈیوائس تھوڑی مقدار میں ایک کیکڑے (تاکو کی پسندیدہ خوراک) کو ہر اس وقت نیچے کرتا جب آکٹوپس کوئی نوٹ بجاتا۔

مائیٹس کا کہنا تھا کہ وہ ہر روز آکٹوپس کے ساتھ موسیقی بجاتے ہیں۔
