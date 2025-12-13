35ویں نیشنل گیمز: اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل کا مشعل بجھا کر گیمز کے خاتمے کا اعلان

نیشنل گیمز میں اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کرنے والی پاکستان آرمی کو قائد اعظم ٹرافی پیش کی گئی

اسپورٹس ڈیسک December 13, 2025
کراچی میں منعقدہ 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوئی۔

تفصیلات کے مطابق اختتامی تقریب میں  چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔

اس موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش خان مہر،کور کمانڈر کراچی بھی موجود تھے۔

ان کے علاوہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف سعید، سیکریٹری محمد خالد محمود، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکریٹری احمد علی راجپوت اور دیگر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔

تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلبہ و طالبات سمیت گیمز میں شریک 24 دستوں کے کھلاڑی اور آفیشلز تقریب میں شریک ہوئے۔

پاکستان نیوی کے بینڈ نے قومی دھنوں پر نغمہ سرائی کی۔

آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین محمد بخش خان مہر نے استقبالی کلمات ادا کیے۔

بلاول بھٹو نے چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سندھی اجرک اور ٹوپی پہنائی۔

نیشنل گیمز میں اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کرنے والی پاکستان آرمی کو قائد اعظم ٹرافی پیش کی گئی۔

روایتی انداز میں اولمپک مشعل کو بجھا دیا گیا۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے  گیمز کے اختتام کا اعلان کیا۔

اگلے نیشنل گیمز 2027 میں لاہور میں منعقد ہوں گے جس کے لیے پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کو پرچم پیش کیا۔
