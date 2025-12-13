تاجر سے 2 کروڑ چھیننے والے پولیس اہلکاروں کے ریمانڈ میں توسیع، 20 لاکھ برآمد

جوڈیشل مجسٹریٹ نے گرفتار پولیس اہلکاروں کے ریمانڈ میں تین روز کی توسیع کردی

فیاض محمود December 13, 2025
فوٹو فائل

عدالت نے تاجر کو اغوا کر کے دو کروڑ تاوان لینے والے پولیس اہلکاروں کے ریمانڈ میں تین روز کی توسیع کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت پولیس کے اہلکاروں کا تاجر کو اغواء کرکے 2 کروڑ بھتہ لینے کے کیس ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کردی۔

تفتیشی افسر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزمان سے 30 لاکھ روپے برآمد کرلیے گئے ہیں۔ 

مزید پڑھیں: اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے گینگ بناکر تاجر سے 2 کروڑ چھین لیے، ملزمان گرفتار

اے ایس آئی زر بادشاہ، اے ایس آئی فخر اقبال و دیگر کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ نائمہ عفت کے رُوبرو پیش کیا گیا۔

پرچہ ریمانڈ ہے مطابق پولیس نے دوران تفتیش ملزمان سے 30 لاکھ روپے برآمد کیے گئے، ملزمان نے مدعی مقدمہ کو ٹریپ کرکے غیر قانونی حبس بے جا میں رکھا ملزمان نے تاجر سے 2 کروڑ روپے ارتکاب ڈکیتی کرتے ہوئے لوٹ لئے۔

عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزمان کو دوبارہ 16 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

پولیس ملازمین کیخلاف تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس اہلکاروں پر تاجر کو اغواء کرکے 2 کروڑ روپے بھتہ لینے کا الزام ہے۔
