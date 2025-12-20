توشہ خانہ ٹو کیس کیا ہے؟ عمران خان اور بشری بی بی پر الزام کیا ہے ؟ تفصیلات سامنے آگئیں 

عمرا خان، بشری بی بی نے 2021 میں سعودی عرب کا دورہِ کیا، تحفے میں ملنے والے جیولری سیٹ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا

ویب ڈیسک December 20, 2025
توشہ خانہ ٹو کیس کیا ہے ؟ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشری بی بی پر الزام کیا ہے ؟ تفصیلات سامنے آگئیں جن کے مطابق بانی اور بشری بی بی نے 7 سے 10 جولائی2021 کو سعودی عرب کا دورہِ کیا تھا، دورے کے دوران تحفے میں ملنے والے گراف جیولری سیٹ کو بانی اور بشری بی بی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔

بانی اور بشری بی بی نے موقف اپنایا کہ آدھی قیمت ادا کرکے تحفے اپنے پاس رکھے۔

بانی اور بشری بی بی پر الزام  ہے کہ انہوں نے نعام اللہ شاہ کے ذریعے صہیب عباسی پر پریشر ڈال کر کم قیمت لگوائی ، انعام اللہ شاہ اور صہیب عباسی بانی اور بشری بی بی کے خلاف گواہ ہیں۔

بانی اور بشری بی بی پر الزام ہے کہ 7 کروڑ سے زائد کے تحفے کی قیمت 58 لاکھ لگوائی جو جرم ہے۔

نیب ترامیم سے پہلے توشہ خانہ کیس نیب قانون کے تحت چلا، 7 جنوری 2024 کو چیئرمین نیب نے انویسٹیگیشن  کی منظوری دی تھی۔

19 اگست 2024 کو نیب نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا تھا، نیب ترامیم کی سپریم کورٹ سے بحالی کے بعد 9 ستمبر کو احتساب عدالت نے کیس ایف آئی اے کورٹ بھیج دیا۔

15 ماہ سے کیس ایف آئی اے کی عدالت میں زیر سماعت ہے، استغاثہ نے ٹرائل کے دوران 20 گواہ پیش کئے۔

 
