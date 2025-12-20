بلوچستان کی ترقی کے سفر کا نیا باب ’’بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو‘‘ بھرپور انداز سے جاری

بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو کے تحت 13 ترقیاتی منصوبے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک December 20, 2025
facebook whatsup

حکومت بلوچستان کا بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو (بی ایس ڈی آئی) صوبہ میں پائیدار ترقی کا مؤثر ذریعہ بن گیا۔

بی ایس ڈی آئی کے تحت جنوبی بلوچستان کے پانچ اضلاع کیچ، خاران، واشک، چاغی اور پنجگُور میں 137 منصوبوں کیلئے پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب تک بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو کے تحت 13 ترقیاتی منصوبے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔ 

10 ویں منصوبہ کے تحت خاران کے علاقوں مسکان، قلات اور کلی مبارک شلتاک میں دو جنازہ گاہوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ 11ویں منصوبہ کے تحت کے تحت ضلع واشک کے آر ایچ سی ناگ میں جدید سولر سسٹم نصب کر دیا گیا۔

12 منصوبہ میں واشک کے 10 رجسٹرڈ مدارس میں سولر سسٹمز کی تنصیب سے توانائی بحران میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ 13ویں منصوبہ میں واشک میں 40 سولر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب عوامی سہولت اور سکیورٹی میں اضافہ کا باعث بنی۔ 

بلوچستان ترقیاتی پروگرام کا مقصد دورافتادہ پسماندہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو صوبہ کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کا ضامن ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |
یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

 Dec 20, 2025 11:34 AM |
’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

 Dec 20, 2025 01:26 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو