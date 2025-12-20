بلوچستان کی ترقی کے سفر کا نیا باب ’’بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو‘‘ بھرپور انداز سے جاری

حکومت بلوچستان کا بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو (بی ایس ڈی آئی) صوبہ میں پائیدار ترقی کا مؤثر ذریعہ بن گیا۔
بی ایس ڈی آئی کے تحت جنوبی بلوچستان کے پانچ اضلاع کیچ، خاران، واشک، چاغی اور پنجگُور میں 137 منصوبوں کیلئے پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب تک بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو کے تحت 13 ترقیاتی منصوبے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔
10 ویں منصوبہ کے تحت خاران کے علاقوں مسکان، قلات اور کلی مبارک شلتاک میں دو جنازہ گاہوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ 11ویں منصوبہ کے تحت کے تحت ضلع واشک کے آر ایچ سی ناگ میں جدید سولر سسٹم نصب کر دیا گیا۔
12 منصوبہ میں واشک کے 10 رجسٹرڈ مدارس میں سولر سسٹمز کی تنصیب سے توانائی بحران میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ 13ویں منصوبہ میں واشک میں 40 سولر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب عوامی سہولت اور سکیورٹی میں اضافہ کا باعث بنی۔
بلوچستان ترقیاتی پروگرام کا مقصد دورافتادہ پسماندہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ بلوچستان اسپیشل ڈویلپمنٹ انیشیٹو صوبہ کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کا ضامن ہے۔