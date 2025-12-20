بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ شروع، موسم خوشگوار، خشک سالی میں کمی کی امید

ماہرینِ موسمیات کے مطابق حالیہ بارشیں بلوچستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوں گی

سردار حمید خان December 20, 2025
facebook whatsup

بلوچستان میں طویل انتظار کے بعد بارشوں نے انٹری دے دی ہے، جس سے صوبے کے مختلف علاقوں میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔

کوئٹہ اور اس کے گردونواح میں صبح کے وقت ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث فضا میں تازگی محسوس کی گئی۔ بارش کے قطرے پڑتے ہی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا اور موسم سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مغربی ہواوٴں کا سلسلہ داخل ہو چکا ہے، جس کے زیر اثر صوبے کے تقریباً 70 فیصد علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

گوادر، نوکنڈی، دالبندین، تفتان، قلات، حب اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید علاقوں میں بارش متوقع ہے محکمہ۔ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل 21 دسمبر کو شمالی زیارت اور گردونواح میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کا بھی امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔

اسی طرح چاغی، نوشکی، واشک، پنجگور، کیچ، گوادر، قلات اور مستونگ میں بارش متوقع ہے، جبکہ کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، زیارت، ہرنائی، چمن، موسیٰ خیل اور ژوب میں بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ بارش اور برفباری کے باعث غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ماہرینِ موسمیات کے مطابق حالیہ بارشیں بلوچستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |
یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

یشما گل نامناسب حرکت کے باعث ایک بار پھر تنقید کی زد میں آگئیں

 Dec 20, 2025 11:34 AM |
’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

 Dec 20, 2025 01:26 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو