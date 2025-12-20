کراچی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، مقتول چند سال قبل قاتل کی اہلیہ کو بھگا کر لے گیا تھا

پولیس نے شہریوں کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل ( پستول ) برآمد کر لی ، ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا

اسٹاف رپورٹر December 20, 2025
facebook whatsup

کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا ، پولیس نے قاتل کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا ، مقتول چند سال قبل قاتل کی اہلیہ کو بھگا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔

رپورٹ کے مطابق  گلستان جوہر گلستان جوہر کے علاقے بلاک 16 الا صفا شادی ہال کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا، مقتول کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

ایس ایچ او گلستان جوہر انسپکٹر کاشف ربانی نے بتایا کہ مقتول کی شناخت  45 سالہ فیاض ولد ایاز کے نام سے کی گئی ، مقتول گلستان جوہر بلاک 10 قلندرآباد کا رہائشی تھا جبکہ اس کا آبائی تعلق رحیم یار خان سے تھا۔

مقتول اپنے آبائی علاقے کے رہائشی شہباز کی بیوی کو بھگا کر لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا تھا، ہفتے کی صبح شہباز فیاض کو اپنی ہی موٹرسائیکل پر بٹھا کر گلستان جوہر بلاک 16 میں لایا اور تین گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔

پولیس نے شہریوں کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل ( پستول ) برآمد کر لی ، ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

 Dec 20, 2025 04:49 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

 Dec 20, 2025 02:28 PM |
اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو