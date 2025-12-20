بھارت میں تیز رفتار ٹرین نے 8 ہاتھیوں کو کچل دیا، ایک شدید زخمی

ہاتھیوں سے ٹکر سے انجن سمیت چار بوگیاں پٹڑیوں سے اتر گئیں

ویب ڈیسک December 20, 2025
ہاتھیوں کا جھنڈ ریلوے پٹڑی عبور کر رہا تھا

بھارتی ریاست آسام میں ہاتھیوں کا جھنڈ ریلوے پٹڑی عبور کرنے کی کوشش میں تیز رفتار ٹرین کے سامنے آگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ٹرین ڈرائیور نے ہاتھیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر ایمرجنسی بریک لگائے لیکن ہاتھیوں کو نہیں بچا سکا۔

تیز رفتار راجدھانی ایکسپریس ہاتھیوں کے جھنڈ سے ٹکرا گئی اور انجن سمیت 5 بوگیاں پٹڑیاں سے اتر گئیں۔ خوش قسمتی سے کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔

البتہ اس افسوسناک حادثے میں 8 ہاتھی ہلاک اور ہاتھی کا ایک بچہ شدید زخمی ہوگیا۔ یہ واقعہ رات 2 بجے پیش آیا تھا۔

ہاتھی کے زخمی بچے کو جانوروں کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔

یہ ٹرین جس ٹریک پر سے گزر رہی تھی وہ جنگل کے قریب ہے اور مختلف جانور ٹولیوں کی شکل میں اکثر یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔

انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور جنگلات کے کٹاؤں نے جنگلی حیات کے لیے زمین تنگ کردی ہے اور محفوظ جگہ منتقلی کے دوران یہ جانور ایسے حادثات کا شکار ہوجاتے ہیں۔

 
