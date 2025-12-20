بھارتی ریاست آسام میں ہاتھیوں کا جھنڈ ریلوے پٹڑی عبور کرنے کی کوشش میں تیز رفتار ٹرین کے سامنے آگیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ٹرین ڈرائیور نے ہاتھیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر ایمرجنسی بریک لگائے لیکن ہاتھیوں کو نہیں بچا سکا۔
تیز رفتار راجدھانی ایکسپریس ہاتھیوں کے جھنڈ سے ٹکرا گئی اور انجن سمیت 5 بوگیاں پٹڑیاں سے اتر گئیں۔ خوش قسمتی سے کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔
البتہ اس افسوسناک حادثے میں 8 ہاتھی ہلاک اور ہاتھی کا ایک بچہ شدید زخمی ہوگیا۔ یہ واقعہ رات 2 بجے پیش آیا تھا۔
ہاتھی کے زخمی بچے کو جانوروں کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔
یہ ٹرین جس ٹریک پر سے گزر رہی تھی وہ جنگل کے قریب ہے اور مختلف جانور ٹولیوں کی شکل میں اکثر یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔
انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور جنگلات کے کٹاؤں نے جنگلی حیات کے لیے زمین تنگ کردی ہے اور محفوظ جگہ منتقلی کے دوران یہ جانور ایسے حادثات کا شکار ہوجاتے ہیں۔