کراچی ایک چھوٹا پاکستان ہے جو بڑے پاکستان کو پالتا ہے، خالد مقبول صدیقی

پاکستان ہمارا ہے اسے بچانا ہے۔ 17سال سے قومی اتفاق رائے سے کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا جارہا ہے وہ آج شکست کھا گئے ہیں

اسٹاف رپورٹر December 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

وفاقی وزیر تعلیم و تربیت خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کتب ہماری میراث ہے کراچی ایک چھوٹا پاکستان ہے جو بڑے پاکستان کو پالتا ہے۔

یہ بات انہوںے گزشتہ روز کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری پانچ روزہ کراچی ورلڈ بک فیئر میں کہی ۔ وفاقی وزیر تعلیم و تربیت خالد مقبول صدیقی نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے ہمراہ کراچی ورلڈ بک فیئر کا دورہ کیا۔

 انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 20سال سے دنیا کو بک فیئر کے ذریعے یہ رونق دکھائی جارہی ہے۔ کراچی ایک چھوٹا پاکستان ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے۔پاکستان ہمارا ہے اسے بچانا ہے۔ 17سال سے قومی اتفاق رائے سے کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا جارہا ہے وہ آج شکست کھا گئے ہیں ، کراچی ورلڈ بک فیئر میں آکر ایمان اور یقین تازہ ہوجاتا ہے۔

جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس کتب میلہ نے ثابت کردیا ہے کہ یہ شہر علم و کتب سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ کتاب سے دوستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ٹیکنا لوجی کا استعمال ضروری ہے تاہم اس کے باوجود کتب کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرسکتے۔ کتابیں فرد کی زندگی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشید ی کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کتب کی اہمیت ختم ہوگئی ہے وہ کراچی ورلڈ بک فیئر آکر دیکھیں کہ آگاہی اور علم کے پیاسے آج بھی سیراب ہورہے ہیں ۔

ان کا کہنا تھا کہ کراچی ورلڈ بک فیئر نے کتابوں سے محبت کا ثبوت دیا ہے آج بھی یہ شہر کتابوں سے محبت کرتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

سوشل میڈیا انفلوئنسر جنید اکرم کے والد انتقال کرگئے

 Dec 20, 2025 07:27 PM |
2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

2025 کے وائرل ترین ٹرینڈز کیا رہے؟

 Dec 20, 2025 06:35 PM |
ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

 Dec 20, 2025 04:49 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو