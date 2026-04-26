پی ایس ایل 11: راولپنڈیز کو شرمناک شکست، حیدرآباد کنگز مین پلے آف مرحلے میں پہنچ گئی

ویب ڈیسک April 26, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کو 108 رنز سے شکست دے کر پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے ایونٹ کے 39 ویں میچ میں راولپنڈیز کی ٹیم 245 کے تعاقب میں 18 ویں اوور میں 136 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

راولپنڈیز کی جانب سے عثمان خواجہ 66 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان محمد رضوان 26، سیم بِلنگز 23، ڈائن فوریسٹر 6، سعد مسعود 5، عماد بٹ 3، آصف آفریدی 3، شاہزیب خان 1 جبکہ کامران غلام، محمد عامر اور بین سیئرز بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

کنگز مین کی جانب سے حنین شاہ نے 4 اور عاکف جاوید نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ محمد علی اور گلین میکسویل نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل راولپنڈیز کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے حیدرآباد کنگز مین نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز اسکور کیے۔

کنگز مین کی جانب سے گلین میکسویل 70 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان نے 54 جبکہ کوشل پریرا اور حسن خان نے بالترتیب 50 اور 16 رنز کی ناٹ آؤٹ باری کھیلی۔

دیگر بلے بازوں میں معاذ صداقت 28، صائم ایوب 12، کپتان مارنس لبوشین 5 اور عرفان خان 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

راولپنڈیز کی جانب سے سعد مسعود نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عماد بٹ، بین سیئرز اور آصف آفریدی نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: فائنل میچ کے ٹکٹ کب، کہاں سے اور کیسے ملیں گے؟

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی کنگز کے ہاتھوں گلیڈی ایٹرز کو شرمناک شکست

Express News

ٹیسٹ کرکٹر ظفر گوہر پاکستان چھوڑ کر کیوں گئے، وجہ خود بتادی

Express News

پی ایس ایل شائقین کیلیے خوشخبری، وزیر اعظم نے بڑا اعلان کردیا

Express News

نائیجیریا کے سابق انٹرنیشنل فٹبالر دوستانہ میچ کے دوران انتقال کرگئے

