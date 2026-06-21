فیفا ورلڈ کپ؛ جاپان نے تاریخی 1000ویں میچ میں تیونس کو 4 صفر سے شکست دیدی

میچ میں آیاسے اوئیڈا نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو گول اسکور کیے

ویب ڈیسک June 21, 2026
facebook whatsup

جاپان نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کے ہزارویں میچ میں تیونس کو 0-4 سے شکست دے کر ایونٹ کے اگلے مرحلے کی جانب اہم قدم بڑھا دیا۔

میچ میں آیاسے اوئیڈا نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو گول اسکور کیے، جبکہ دائیچی کامادا اور جونیا ایتو نے ایک، ایک گول کرکے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔

میکسیکو کے ایسٹاڈیو مونتری میں کھیلے گئے اس مقابلے میں جاپان نے ابتدا ہی سے حریف ٹیم پر دباؤ برقرار رکھا۔ اس کامیابی کے بعد جاپان نے گروپ ایف میں دو میچوں کے بعد چار پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں اور راؤنڈ آف 32 میں رسائی کے امکانات روشن کر لیے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

فیفا ورلڈ کپ: نیدرلینڈز کی سویڈن کے خلاف شاندار فتح، گروپ ایف میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں نئی تاریخ رقم، 68 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ، جرمنی نے آئیوری کوسٹ کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی

دوسری جانب نیدرلینڈز نے سوئیڈن کو 1-5 سے شکست دے کر گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، جبکہ جاپان بھی چار پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ سوئیڈن کے تین پوائنٹس ہیں جبکہ تیونس اب تک کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکا۔

جاپان اپنا آخری گروپ میچ جمعرات کو سوئیڈن کے خلاف کھیلے گا، جبکہ نیدرلینڈز کا مقابلہ تیونس سے ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ؛ جاپان نے تاریخی 1000ویں میچ میں تیونس کو 4 صفر سے شکست دیدی

Express News

بابراعظم کی ٹی 20 میں شمولیت سے متعلق عاقب جاوید کا اہم بیان

Express News

کئی اسٹار کرکٹرز کے کنٹریکٹ ہولڈ پر رہنے کا امکان

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں نئی تاریخ رقم، 68 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ، جرمنی نے آئیوری کوسٹ کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: نیدرلینڈز کی سویڈن کے خلاف شاندار فتح، گروپ ایف میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو