پی ٹی آئی رکن کی کرپشن ثابت کرنے پر اسمبلی رکنیت اور صوبہ چھوڑنے کا اعلان

خیبرپختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی رکن نیک محمد پر کرپشن کا الزام پی ٹی آئی پی کے کے رکن نے عائد کیا

ویب ڈیسک June 24, 2026
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فوٹو فائل

پاکستان تحریک انصاف کے رکن خیبرپختونخوا اسمبلی محمد وزیر نے کرپشن کا الزام ثابت کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ثبوت فراہم کردیے تو رکنیت اور صوبہ چھوڑ دوں گا۔

خیبرپختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی پی کے کے رکن اقبال وزیر نے حکومتی رکن نیک محمد پر کرپشن کا الزام عائد کیا۔

اپنے اوپر لگنے والے الزام پر جواب دیتے ہوئے نیک محمد نے کہا کہ اقبال وزیر نے میری موجودگی میں مجھ پر کرپشن کا الزام لگایا، اگر مجھ پر کرپشن ثابت ہوا تو یہ اسمبلی کیا یہ صوبہ بھی چھوڑ دوں گا۔

انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر مرد کے بچے ہو تو وہاں جا کر ثابت کرو۔ انہوں نے اسپیکر اور ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کی بات کر کون رہا ہے۔
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