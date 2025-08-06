ماہرہ خان کی ساڑھی خریدنے کی ویڈیو؛ ریڑھی سے مفت میں امرود بھی لیا

اداکارہ ماہرہ خان نے دکاندار سے قیمت کم کرانے کے لیے بھاؤ تاؤ بھی کیا

August 06, 2025
ماہرہ خان کی ساڑھی کیلئے بھاؤ تاؤ اور امرود مانگنے کی ویڈیو وائرل

سینیئر اداکارہ ماہرہ خان نے ایک عام سے بازار میں ساڑھی خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا اور ریڑھی والے مفت میں امرود مانگ کر کھایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

اداکارہ ماہرہ خان جہاں اپنی اداکاری سے مداحوں کے دلوں میں گھر کرچکی ہیں وہیں وہ اپنی سادگی کی وجہ سے مداحوں کو حیران کردیتی ہیں۔

جس کا ایک مظاہرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں اداکارہ کو کراچی کے مقامی بازار میں بغیر کسی پروٹوکول کے بالکل عام خواتین کی طرح خریداری کررہی ہیں۔

اداکارہ ماہرہ خان کو ویڈیو میں ساڑھی خریدتے ہوئے دکانداروں سے ایک عام خاتون کی طرح بھاؤ تاؤ کرتے دیکھ کر مداح حیران رہ گئے اور اسے کسی فلم یا ڈرامے کی شوٹنگ سمجھنے لگے۔

دکاندار نے ساڑھی کی قیمت کم نہ کی تو اداکارہ ماہرہ خان بغیر خریداری کیے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور دکاندار پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے۔

ایک اور ویڈیو میں جس کی آواز واضح نہیں ماہرہ خان کو ایک ریڑھی والے سے امرود مانگتے دیکھا گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soniya Yousuf (@myself_sonya)

دلچسپ بات یہ ہے کہ ریڑھی والے نے بغیر کچھ کہے اداکارہ کو امرود تھما دیا جسے وہ شکریہ کے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئیں۔

ان دونوں ویڈیوز پر صارفین نے مزاحیہ اور محبت بھرے کمنٹس کیے کچھ نے ماہرہ کو "سادگی کی ملکہ" قرار دیا تو کچھ نے سوال کیا کہ کیا واقعی یہ ویڈیوز حقیقی ہیں؟

 
