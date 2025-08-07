اولمپکس 2028 میں کرکٹ؛ پاکستان کی شمولیت کے لیے کوششیں تیز

رپورٹس کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں کے باہر ہونے کا امکان ہے

اسپورٹس ڈیسک August 07, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان نے لاس اینجلس 2028 میں ہونے والے اولمپک گیمز میں کرکٹ کی تاریخی واپسی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط لابنگ کی کوششیں تیز کر دیں۔

رپورٹس کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں کے باہر ہونے کا امکان ہے۔

منتظمین سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ علاقائی کوالیفکیشن کے فارمیٹ پر عمل کریں گے، جو کہ اولمپکس کے مختلف کھیلوں میں ایک عام طریقہ کار ہے۔ موجودہ بات چیت کے مطابق، بھارت (ایشیا) اور آسٹریلیا (اوشینیا) اپنے متعلقہ علاقائی رینکنگ کی بنیاد پر براہِ راست کوالیفائی کریں گے۔

دیگر ممکنہ کوالیفائرز میں برطانیہ (یورپ)، جنوبی افریقا (افریقہ) اور میزبان ملک امریکا شامل ہیں۔ چھٹی اور آخری جگہ ابھی تک غیر یقینی ہے، اور قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ کیریبیئن کے کسی ملک یا کسی اور ایشیائی ٹیم کو دی جا سکتی ہے۔

رپورٹس کے مطابق موجودہ کوالیفکیشن فریم ورک کے تحت پاکستان اور نیوزی لینڈ کے کوالیفائی نہ کر سکنے کا خطرہ ہے۔ تاہم، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔

پی سی بی ذرائع نے بتایا کہ’’اولمپکس ایک باوقار ایونٹ ہے اور جب کرکٹ اس میں شامل ہو رہی ہے تو ہم اس موقع سے محروم نہیں رہ سکتے۔‘‘

ذرائع نے مزید کہا کہ ’’آئی سی سی اور ایل اے گیمز کمیٹی کو ایک خط بھیجا جائے گا جس میں ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ کوالیفکیشن کی آخری تاریخ کا اعلان کریں، جو کہ مثالی طور پر گیمز سے ایک سال پہلے ہونی چاہیے۔‘‘

پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف نے پی سی بی سے معاملے پر پہل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’اولمپکس ایک باوقار گیم ہے اور ایک تمغہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔‘‘

راشد لطیف نے کہا کہ پی سی بی کو چاہیے کہ وہ آئی سی سی اور ایل اے کمیٹی دونوں کے ساتھ رابطہ کرے، اور تجویز دے کہ اگلے سال مارچ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی رینکنگ کو کوالیفکیشن کے معیار کے طور پر استعمال کیا جائے۔‘‘

واضح رہے کہ 1990 کے بعد دوسری مرتبہ کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کیا گیا ہے، ایل اے 2028 نے مرد و خواتین کرکٹ کے میچز 20 سے 29 جولائی کے درمیان شیڈول کیے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

دوسرا ون ڈے، پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ کے دوران دوبارہ بارش

Express News

کراچی، دنیا بھر سے آئے ہوئے تن سازوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا

Express News

پاکستانی تیر اندازوں نے ایشین چیلنج آرچری چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کردی

Express News

چین: عالمی گیمز اسنوکر ٹورنامنٹ میں پاکستان کے محمد آصف نے اپنا پہلا میچ جیت لیا

Express News

محکمہ کھیل سندھ کے زیراہتمام کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن کا انعقاد

Express News

عالمی گیمز 2025 کے اسکواش ٹورنامنٹ میں پاکستان کے ناصر اقبال سیمی فائنل میں پہنچ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو