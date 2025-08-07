معروف شیف اور ٹک ٹاک اسٹار کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئیں

38 سالہ انفلوئنسر کی تیز رفتار کار ہائی وے پر کھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی

ویب ڈیسک August 07, 2025
زندگی میں ذائقے بکھیرنے والی میکسیکو کی عالمی شہرت یافتہ شیف اور ٹک ٹاک انفلوئنسر یانن کامپوس کار ایک ہولناک حادثے میں بری طرح زخمی ہونے کے بعد دو روز موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہی تھیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 38 سالہ یانن کی تیز رفتار لگژری سیاہ گاڑی میکسیکو کے شہر چہواہوا کی فرانسیسکو آر المیڈا ہائی وے پر کھڑی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔

یہ تصادم اتنا شدید تھا کہ ماسٹر شیف کی لگژری گاڑی کے پرخچے اُڑ گئے انھیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دو دن آئی سی یو میں زیر علاج رہیں اور آج زندگی کی بازی ہار گئیں۔

یانن کامپوس نے 2018 میں ’ماسٹر شیف میکسیکو‘ کے مقابلے میں حصہ لیا اور زبردست کامیابی اور شہرت سمیٹی تھی۔

اس شو کے بعد انھوں نے سوشل میڈیا پر قدم رکھا اور ٹک ٹاک پر لائف اسٹائل اور ریسیپی ویڈیوز شیئر کرنا شروع کیں۔ جلد ہی ان کے دنیا بھر سے فالوورز بن گئے۔

 
