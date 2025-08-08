پنجاب حکومت دسمبر میں بلدیاتی الیکشن  کی خواہاں، نیا نظام متعارف کروایا جائے گا

قائمہ کمیٹی سےمنظور بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، چیئرمین قائمہ کمیٹی

August 08, 2025
لاہور:

پنجاب حکومت دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی خواہاں ہے، اس سلسلے میں نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔

پنجاب میں لوکل گورنمنٹ بل 2025 قائمہ کمیٹی سے منظور کروا لیا گیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی پیر اشرف رسول کے مطابق ہم نے بل منظور کر لیا  ہے اور اب اسمبلی سے منظور ہو گا۔

حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اس سال دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی خواہاں ہے۔ بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جائے گا، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی،  جن میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کرے گی۔

چیئرمین قائمہ کمیٹی کے مطابق یونین کونسل میں سے وارڈ سسٹم ختم، ایک یونین کونسل سے 9 ممبر منتخب ہوں گے۔ منتخب ہونے والے ممبرز کو ایک  ماہ میں سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہو گا۔ 9 منتخب ہونے والے ممبر اپنا چیئرمین و وائس چیئرمین خود چنیں گے۔ 9 منتخب ہونے والے ممبرز ریزرو سیٹوں کے ممبرز چنیں گے۔

پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی تجویز پر  ڈی سی کو ضلعی کمیٹیوں چیئرمین بنانے کی متنازع شق میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔  بل میں ترمیم کے مطابق ضلعی کمیٹیوں کے چیئرمین عوامی نمائندے ہوں گے، ڈی سی شریک چیئرمین ہوں گے۔

اس سے پہلے حکومت پنجاب نے لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں ضلعی کمیٹیوں کا چیئرمین ڈی سی کو تعینات کرنے کی تجویز کی تھی۔ حالیہ ترمیم پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی متفقہ تجویز پر کی گئی ہے۔

بل میں ترمیم کے مطابق آبادی کے حساب سے سب سے بڑی مقامی حکومت کا ہیڈ 6 ماہ کے لیے ضلعی کمیٹیوں کا چیئرمین ہو گا۔ 6 ماہ بعد آبادی کے حساب سے دوسری بڑی مقامی حکومت کا ہیڈ ضلعی کمیٹیوں کا چیئرمین ہو گا۔ مرحلہ وار 6 ماہ کے لیے ہر مقامی حکومت کا ہیڈ ضلعی کمیٹیوں کا چیئرمین ہو گا اور کسی مقامی حکومت کا ہیڈ نہ ہونے کی صورت میں اگلے ضلع کو مدنظر رکھا جائے گا۔

پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ بل پر ہر ہفتے شق وار بریفنگ جاری ہے، جسے منظوری کے لیے اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔
