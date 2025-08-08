عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے سے حکومت نہیں روک سکتی، علیمہ خان

جرم نہیں کیا تو عدالتیں انصاف کریں، مجرم ثابت ہو جائیں تو سزا دے دیں، میڈیا سے گفتگو

ویب ڈیسک August 08, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

بانی چیئرمین پی ٹی  آئی کی بہن علیمہ خان  نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے سے حکومت روک نہیں سکتی۔

عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف کئی کیسز ہیں ، یہاں ہماری ضمانت نہیں ہوگی۔ قتل کیس میں میرے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے ہیں، جب گرفتاری کرنا ہوگی یہ کر لیں گے، یہ سب ناجائز کیسز ہیں۔ میرا جرم یہ ہے میں عمران خان کا میسج عوام میں لاتی ہوں ، کیا عمران خان کا پیغام باہر لانا جرم ہے؟۔

انہوں نے کہا کہ جج سے بھی کہیں گے کہ آپ کی مجبوری ہے، مجبوری میں کب تک ایسا کریں گے؟۔ کب تک جج مجبوری میں ہمیں انصاف نہیں دیں گے ؟۔ پولیس والے کہتے ہیں ہم پر دباؤ ہے ۔ غلط کیسز باہر پھینکیں، آپ ہیرو بنیں گے، قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم کبھی پنڈی کبھی لاہور کیسوں میں جا رہے ہیں۔ جرم نہیں تو ہمیں انصاف دیں، جرم ہے تو سزا دے دیں۔

علیمہ خان کا کہنا تھا کہ غریب آٹھ نو گھنٹے سفر کر کے آتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سب کو بلا کر جرم ہے تو ثابت کرا دیں یا انہیں چھوڑ دیں ۔ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم پر اعتماد ختم ہوگیا ہے، ججز اسے بحال کریں۔

بانی چیئرمین کی بہن کا کہنا تھا کہ 14 اگست کو بھی سیاسی قوت مظاہرہ ہوگا۔ 14 اگست آزادی کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، ایک دن میں آزادی نہیں ملی۔ 25 لاکھ افراد نے آزادی کے لیے قربانی دی تھی۔ عمران خان اپنی آزادی نہیں، قوم کی آزادی چاہتے ہیں۔ 14 اگست عوام کو آزادی نہیں ملی، اشرافیہ نے دھوکا دیا۔

عمران خان کے بیٹوں سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قاسم اور سلیمان کے پاس نائیکوپ ہے کارڈ نہیں ہے۔ برٹش پاسپورٹ پر دونوں نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے ۔ سلیمان اور قاسم کو پاکستان آنے سے حکومت نہیں روک سکتی۔

انہوں نے کہا کہ ویزا کے لیے آج پھر ہم ایمبیسی سے رابطہ کریں گے۔ ویزا نہیں دیں گے تو  سلمان اور قاسم مزید کوشش کر لیں گے۔ کارڈ کے لیے اپلائی کیا تو حکومت 6 ماہ لگا دے گی ۔ طلال چوہدری سے بھی ویزا کے لیے رابطہ کر لیں گے۔ وزارت داخلہ نے کہا یہ ہمارا نہیں وزارت خارجہ کا کام ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قوم نے 5 اگست کو خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھتے ہیں تو قانون نہیں توڑتے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ قتل کیس میں عبوری ضمانت نہیں کراؤں گی ۔    اس موقع پر وکیل فیصل ملک  نے کہا کہ اس کیس کی نقول مانگی ہیں، پھر فیصلہ کریں گے۔

قبل ازیں تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان انسداد دہشت گردی عدالت پہنچیں، جہاں وکلا بھی ان کے ساتھ تھے۔ عدالت نے علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت پاک فوج کے ہاتھوں ہونے والی شکست کے سکتے سے باہر نہیں آیا، شرجیل میمن

Express News

بھارتی عوام اور حکومت سے دشمنی نہیں بلکہ پالیسیوں پر اختلاف ہے، وزیر مملکت

Express News

9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید دو مقدمات کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ

Express News

راولپنڈی کے پارک میں جھولے کی کیبل ٹوٹ گئی، بچی سمیت دو زخمی

Express News

حج درخواستوں کا پہلا مرحلہ مکمل، 71 ہزار سے زائد درخواستیں جمع

Express News

پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہئیں، مشیر اطلاعات وزیراعلیٰ کے پی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو