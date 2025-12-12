سندھ کی میزبانی میں ہونے والے 35 ویں نیشنل گیمز دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی واضح سبقت کے ساتھ ختم ہوگئے۔پاکستان آرمی نے اعزاز کا کامیاب سے دفاع کرتے ہوئے مسلسل 30ویں مرتبہ قائد اعظم ٹرافی جیت لی۔
اختتامی تقریب ہفتہ کو نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی،اختتامی تقریب میں گیمز میں شریک 14 دستوں کے کھلاڑی اور آفیشلز کا مارج پاسٹ ہوگا اور وہ مہمان خصوصی کو سلامی دیں گے۔ بعد ازاں روایتی انداز میں گیمز کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔اس موقع پررنگا رنگ تقریب کا بھی انعقاد ہوگا جبکہ آتش بازی کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
پاکستان واپڈا رواں سال بھی گیمزمیں رنراپ رہی جبکہ پاکستان نیوی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
18 برس کے بعد سندھ کی میزبانی میں کراچی کے 26 مقامات پر ہونے والے گیمز کے 32 کھیلوں میں مجموعی طور پر 14 دستے شریک ہوئے۔ ان میں سات محکمہ جاتی ادارے دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پی اے ایف، واپڈا، ہائیر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان پولیس اور پاکستان ریلوے،چاروں صوبے میزبان سندھ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ، گلگت و بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شامل تھے۔
دریں اثنا گیمز میں ہفتہ کوبھی پاکستان آرمی نے اپنی برتری ثابت کی۔ بیس بال کے فائنل میں پاکستان آرمی نے واپڈا کو شکست دی، خیبر پختونخواہ نے تیسری پوزیشن پائی۔ پاکستان آرمی باکسنگ کے مرد اور خواتین مقابلوں میں 12 میڈلز جیتنے میں کامیاب رہی۔ دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی نے مردوں اور خواتین مقابلوں میں مجموعی طور پر 12گولڈ میڈلز حاصل کیے۔
پاکستان آرمی نے مردوں کے مقابلوں میں پانچ گولڈ اور چار سلور میڈلز جبکہ خواتین مقابلوں میں سات گولڈ اور ایک سلور میڈلزکے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر کے جنرل ٹرافی جیتی۔نیوی نے مردوں میں تین گولڈ،دو سلور اور دو برانز میڈلز کے ساتھ دوسری جبکہ واپڈا نے دو گولڈ،دو سلور اور تین برانز میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
خواتین میں ایچ ای سی نے ایک گولڈ،ایک سلور اور چار برانز میڈلز کے ساتھ دوسری جبکہ نیوی نے دو سلور اور چار برا نز میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن پائی،واپڈا نے ایک سلور اور ایک برانز میڈلز کے ساتھ چھٹی جبکہ پنجاب نے دو سلور اور دو برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں پوزیشن حاصل کی،سندھ کے باکسرز نے مردوں کے مقابلوں میں ایک سلور اور ایک برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں پوزیشن حاصل کی، ویمنز مقابلوں میں سندھ کی کوئی بھی باکسر میڈل نہیں جیت سکی۔
مینز فٹبال ایونٹ پی اے ایف نے پاکستان آرمی کو 0-1 سے مات دے کر جیت لیا،فیصلہ کن گول صمد نے کیا۔ واپڈا نے پاکستا ن نیوی کوہرا کر برانز میڈل جیتا۔پاکستان آرمی نے واپڈا کو ایک گول سے ہرا کر ویمن فٹبال ٹورنامنٹ بھی جیت لیا،سندھ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔پاکستان آرمی نے10گولڈ میڈلز کے ساتھ کراٹے چیمپئن شپ جیتی۔ مردوں کے فائنل مقابلوں میں آرمی کے کراٹیکاز نے6گولڈ اور دو سلور میڈلز کے ساتھ پہلی،واپڈا نے دو گولڈ،دو سلور اور تین برانز میڈلز کے ساتھ دوسری،پنجاب نے ایک گولڈ،دو سلور اور دو برانز میڈلز کے ساتھ تیسری،کے پی نے ایک گولڈ اور تین برانز میڈلز کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی۔
خواتین میں آرمی چار گولڈ،تین سلور اور ایک برانز میڈل کے ساتھ پہلے، دو گولڈ اور تین برانز میڈلز کے ساتھ پنجاب دوسر ے،بلوچستان ایک گولڈ،دو سلور اور تین برانز میڈلز کے ساتھ تیسرے،سندھ ایک گولڈ،دو سلور اور دو برانز میڈلز کے ساتھ چوتھے اور واپڈا ایک گولڈ اور دو برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں نمبر پر رہا۔
پاکستان آرمی نے ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کی جنرل ٹرافی جیت لی۔حوار فواد نے ویمن اور احمد ساجد نے مینز ٹائیٹل اپنے نام کیا ،مکسڈ ڈبلز میں پنجاب کے اویس اور کلثوم چیمپئن بنے،نمائشی کھیل تھرو بال میں مردوں کے مقابلوں میں خیبر پختونخوا نے پنجاب ،خیبرپختونخوا نے بلوچستان، سندھ نے گلگت بلتستان کو ہرا دیا۔
خواتین کے مقابلوں میں سندھ نے خیبرپختونخوا ،پاکستان ریلوے نے پنجاب ،پاکستان نیوی نے پاکستان ریلوے کو ہرا دیا۔
گیمز کی تاریخ میں پہلی بار کک باکسنگ چیمپئن شپ بطور نمائشی کھیل منعقد ہوئی۔ کے وی ٹی سی کے پیرا کھلاڑیوں کی شاندار شرکت نے ایونٹ کو مزید نمایاں بنایا۔
پیڈل کے نمائشی مقابلوں میں سندھ نے مردوں اور خواتین کے ٹائیٹل جیت لیے۔ مردوں کا ایونٹ ہشیش کمار اور پربھات کمار پر مشتمل جوڑی اورخواتین کا ایونٹ نتالیہ زمان اور ان کی پارٹنر نے جیتا۔ بیڈ منٹن سنگلز کا فائنل واپڈا کے عرفان سعید نے واپڈا ہی کے ایم علی لاروش کو مات دے کر جیتا۔ ایم علی لاروش نے سلور میڈل پر اکتفا کیا۔
ویمنز سنگلز کا ٹائٹل واپڈا کی ماحور شہزاد نے آرمی کی الجا طارق کو شکست دے کر جیت لیا، مینز ڈبلز کے فائنل میں آرمی کے راجا حسنین اور راجا ذوالقرنین کی جوڑی نے واپڈا کے ایم علی لاروش اور اویس زاہد کو شکست دی۔ویمنز ڈبلز کے فائنل میں آرمی کی عمارہ اشتیاق اور الجا طارق نے واپڈا کی غزالہ صدیق اور ماحور شہزاد کو ہرایا۔
مکسڈ ڈبلز کے فائنل میں آرمی کے راجا محمد حسنین اور عمارہ اشتیاق کی جوڑی نے واپڈا کے ایم علی لاروش اور غزالہ صدیق کوشکست دی، آرمی نےشوٹنگ چیمپئن شپ 17گولڈ،16سلور اور 5برانز میڈلز کے ساتھ اپنے نام کرلی۔ نیوی نے 15گولڈ،12سلور اور 13برانز میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی،پی اے ایف نے تین سلور اور آٹھ برانز،سندھ نے ایک گولڈ اور دو سلور جبکہ ایچ ای سی نے چار برانز میڈل حاصل کیے۔
ہفتے کو50میٹرز رائفل پی تھری مینز میں پاکستا ن نیوی کے عاقب لطیف نے گولڈ،نیوی کے محمد عثما ن نے سلور اور نیوی ہی کے غفران عادل نے برانز میڈل جیتا،ٹیم پوزیشن میں آرمی نے گولڈ،نیوی نے سلور اور پی اے ایف نے برانز میڈل حاصل کیا۔25میٹرز سینٹر رائفل پسٹل میں آرمی کے عمر فاروق نے گولڈ جبکہ نیو ی کے شوٹرز مقبول حسین اور عبدالقدوس نے سلور اور برانز میڈل پر اکتفا کیا۔
ٹیم ایونٹ میں نیوی نے گولڈ،آرمی نے سلور اور پی اے ایف نے برانز میڈل اٹھایا۔ڈبل ٹریپ میں آرمی کے لیفٹننٹ کرنل فرخ ندیم نے گولڈ،کرنل (ر)عامر اقبال نے سلور اور نیوی کے عبید اللہ نے برانز میڈل جیتا جبکہ ٹیم ایونٹ میں آرمی نے گولڈ،نیو ی نے سلور اور پی اے ایف نے برانز میڈل جیتا۔