ڈمپر حادثے میں بہن بھائی کی ہلاکت، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

ڈرائیور نے بریک لگانے کے بجائے رفتار بڑھائی اور موٹرسائیکل سوار کو روندا، فوٹیج

شاہ میر خان August 10, 2025
شہر قائد کے علاقے راشد منہاس روڈ پر پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق اور والد شدید زخمی ہونے کے واقعے کی دل دہلا دینے والی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار ڈمپر متاثرہ موٹر سائیکل سوار خاندان کے عقب میں آرہا تھا۔ ڈمپر کی پہلی ٹکر سے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھی ماہ نور سڑک پر گری، جسے ڈمپر نے کچل ڈالا اور پھر موٹر سائیکل میں جا گھسا۔

ڈرائیور نے بریک لگانے کے بجائے ڈمپر کو آگے بڑھا دیا، جو موٹر سائیکل سوار باپ اور بیٹے کو بھی روندتا ہوا گزر گیا۔

حادثے کے فوری بعد کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں  راشد منہاس روڈ پر مشتعل افراد کو جمع ہوتے دیکھا گیا جنہوں نے راشد منہاس روڈ صغیر سینٹر کے قریب سے گزرنے والے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔

ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ڈمپر کو موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں والد شاکر زخمی جبکہ بیٹی ماہ نور اور بیٹا احمد جاں بوجھ ہوئے تھے۔
