سیلاب سے متاثرہ افراد کے نقصانات کا 100 فیصد ازالہ کریں گے، وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور

یاسر علی August 16, 2025
پشاور:

خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے نقصانات کا 100 فیصد ازالہ کریں گے۔

ایکسپریس نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ قدرتی آفت سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے رابطہ کرکے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے وسائل بہت ہیں اور متاثرہ افراد کی مدد کی جائے گی، سیلاب سے متاثرہ افراد کا 100 فیصد نقصان پورا کریں گے۔

وزیراعلیٰ کے پی نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل کی اس گھڑی میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی کوشش سیلاب سے متاثرہ افراد کو تمام سہولیات فراہم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیں گے۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ابھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرکے نقصانات کا جائزہ لے رہا ہوں اور اس کے بعد تعمیراتی کام شروع کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے قدرتی آفت ہے اور ان شا اللہ ہمارا فوکس ریسکیو آپریشن پر ہے، ریسکیو آپریشن شروع ہے اور کافی راستہ کلیئر ہو گیا ہے، ہم نے ہیلی مانگے ہوئے ہیں اور کام بھی کررہے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہمیں راستے کھولنے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کریں گے، جانی نقصان کا ازالہ تو نہیں کر سکتے لیکن جو گھر اور دیگر نقصان ہوا ہے ان شا اللہ وہ نقصان ہم مکمل پورا کریں گے۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ تمام صوبوں کے چیف منسٹرز نے کل رابطہ کیا تھا اور اظہار یکجہتی کی تھی اور سب نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، این ڈی ایم سے رابطے میں ہیں انہوں نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جس بھی چیز کی کمی ہوگی وہ این ڈی ایم اے سے لیں گے۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن جو آفت آئی ہے پہلے بحالی کا کام کریں گے اور اس کے بعد ڈیٹا لیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور اس کے وسائل پر ہمارا حق بھی ہے، وفاق اور این ڈی ایم اے ہمارے لوگوں کو سہولت دیں، میرا لوگوں سے وعدہ ہے جس کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہم پورا کریں گے۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ابھی تک کسی نے بھی متاثرہ افراد کے ساتھ 100 فیصد تعاون نہیں کیا، لوگ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں لیکن ہم 100 فیصد ازالہ کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں،

وزیراعلیٰ نے کہا کہ جہاں پر بھی کسی کا نقصان ہوا ہے خواہ وہ گاؤں میں ہے یا تاجر ہیں سب کا ازالہ کریں گے۔
