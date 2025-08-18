محسن نقوی کا قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کیلئے فی کس 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان

پرو ہاکی لیگ کے لئے قومی ٹیم کا کوالیفائی کرنا اعزاز ہے، محسن نقوی

اسپورٹس ڈیسک August 18, 2025
وفاقی وزیر داخلہ و چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کیلئے فی کس 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیرداخلہ و چئیرمین پی سی بی محسن نقوی سے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے ملاقات کی۔

ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے محسن  نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد پیش کی اور ہاکی کے کھیل کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے مسائل سے آگاہ کیا۔

ملاقات میں ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

محسن نقوی نے ہاکی کھلاڑیوں کے لئے فی کس 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہاکی کھلاڑیوں کے میڈیکل و فٹنس کیسز کو پی سی بی کی پیشہ وارانہ میڈیکل ٹیم ہینڈل کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ ہاکی پلئیرز کے ویزا مسائل کو بھی حل کرایا جائے گا۔ ہماری لوجسٹک ٹیم اس ضمن میں ہاکی پلئیرز کو سہولت فراہم کرے گی۔

وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پرو ہاکی لیگ کے لئے قومی ٹیم کا کوالیفائی کرنا اعزاز ہے۔ قومی  ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے حوالے سے اپنا پورا کردار کروں گا۔

محسن نقوی نے ہاکی کے کھیل کی بحالی کےلیے ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کروائی۔
