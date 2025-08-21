کیلی فورنیا کی سینٹ میں پاکستانی کمیونیٹی کی خدمات کے اعتراف میں قرارداد منظور

دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت کیلیفورنیا کی ترقی میں پاکستانی نژاد امریکیوں کے اہم کردار کا اعتراف

ویب ڈیسک August 21, 2025
facebook whatsup
کیلی فورنیا کی سینیٹ کی قرارداد میں پاکستانی کمیونیٹی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا؛ فوٹو: فائل

جشن آزادیٔ پاکستان کے موقع پر امریکی ریاست کیلی فورنیا کی سینیٹ میں پاکستان اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کی خدمات پر تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی۔

پاک امریکا تعلقات پر قرارداد پیش کرنے سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو نے پاکستانی لباس پہنا اور مہندی لگا کر کیلیفورنیا سینیٹ کے ایوان میں آئیں۔

پاک امریکا تعلقات کے فروغ میں یہ قرارداد سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو کی جانب سے متعارف کرائی گئی۔ جو سب سے کم عمر خاتون منتخب رکن اور سینیٹ کمیٹی برائے زراعت کی چیئرمین ہیں۔

یہ قرارداد پاکستان اور امریکا کے درمیان دیرینہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو اجاگر کرتی ہے اور دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت کیلیفورنیا کی ترقی میں پاکستانی نژاد امریکیوں کے اہم کردار کا اعتراف کرتی ہے۔

سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو نے تاریخی قرارداد میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کی کہانی قربانی، وقار اور استقامت سے عبارت ہے۔

انھوں نے زمید کہا کہ یہ قرارداد ان شخصیات اور تنظیموں کی خدمات کو بھی سراہتی ہے جنہوں نے پاک-امریکا ثقافت، روایات اور کامیابیوں کو فروغ دیا۔

سینیٹر ہرٹاڈو نے زور دیا کہ پاک امریکا پارٹنرشپ مشترکہ اقدار، جمہوریت، انسانی وقار پر استوار ہے۔

سینیٹ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی موجودگی کو خوش آمدید کہتے ہوئے سینیٹر ہرٹاڈو نے پاک امریکا تعلقات کے فروغ کے حوالے سے سفیر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔

ریاستی سینٹ میں بھرپور پذیرائی اور بالخصوص تاریخی قرارداد پیش کرنے اور اسے متفقہ طور پر منظور کروانے پر سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے سینیٹر میلیسا اور کونسل آف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔

سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ کیلیفورنیا سینیٹ کی جانب سے پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قرارداد کی متفقہ منظوری ہمارے مضبوط تعلقات کی عکاس ہے جو حکومتی سطح سے بڑھ کر ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان پائے جاتے ہیں۔

خیال رہے کہ امریکی ریاست کیلی فورنیا کو "گولڈن سٹیٹ" کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایک عالمی اقتصادی پاور ہاؤس اور ثقافتی تنوع کے مرکز کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔

اس ریاست کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی نژاد امریکی اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

Express News

پاکستان میں بارشیں اور سیلاب؛ برطانوی بادشاہ اور ملکہ کا افسوس اور یکجہتی کا اظہار

Express News

دہلی کی وزیر اعلیٰ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں؛ ملزم کون نکلا؟

Express News

ٹرمپ کا بڑا قدم: 6 ہزار طلبا کے ویزے ایک جھٹکے میں منسوخ کردیئے

Express News

افغانستان میں قیامت خیز حادثہ: بس آگ میں جل گئی، 76 افراد ہلاک

Express News

مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوری ڈھانچے پر حملہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو