کیلی فورنیا کی سینٹ میں پاکستانی کمیونیٹی کی خدمات کے اعتراف میں قرارداد منظور

جشن آزادیٔ پاکستان کے موقع پر امریکی ریاست کیلی فورنیا کی سینیٹ میں پاکستان اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کی خدمات پر تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی۔
پاک امریکا تعلقات پر قرارداد پیش کرنے سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو نے پاکستانی لباس پہنا اور مہندی لگا کر کیلیفورنیا سینیٹ کے ایوان میں آئیں۔
پاک امریکا تعلقات کے فروغ میں یہ قرارداد سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو کی جانب سے متعارف کرائی گئی۔ جو سب سے کم عمر خاتون منتخب رکن اور سینیٹ کمیٹی برائے زراعت کی چیئرمین ہیں۔
یہ قرارداد پاکستان اور امریکا کے درمیان دیرینہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو اجاگر کرتی ہے اور دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت کیلیفورنیا کی ترقی میں پاکستانی نژاد امریکیوں کے اہم کردار کا اعتراف کرتی ہے۔
سینیٹر میلیسا ہرٹاڈو نے تاریخی قرارداد میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کی کہانی قربانی، وقار اور استقامت سے عبارت ہے۔
انھوں نے زمید کہا کہ یہ قرارداد ان شخصیات اور تنظیموں کی خدمات کو بھی سراہتی ہے جنہوں نے پاک-امریکا ثقافت، روایات اور کامیابیوں کو فروغ دیا۔
سینیٹر ہرٹاڈو نے زور دیا کہ پاک امریکا پارٹنرشپ مشترکہ اقدار، جمہوریت، انسانی وقار پر استوار ہے۔
سینیٹ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی موجودگی کو خوش آمدید کہتے ہوئے سینیٹر ہرٹاڈو نے پاک امریکا تعلقات کے فروغ کے حوالے سے سفیر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔
ریاستی سینٹ میں بھرپور پذیرائی اور بالخصوص تاریخی قرارداد پیش کرنے اور اسے متفقہ طور پر منظور کروانے پر سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے سینیٹر میلیسا اور کونسل آف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔
سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ کیلیفورنیا سینیٹ کی جانب سے پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قرارداد کی متفقہ منظوری ہمارے مضبوط تعلقات کی عکاس ہے جو حکومتی سطح سے بڑھ کر ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان پائے جاتے ہیں۔
خیال رہے کہ امریکی ریاست کیلی فورنیا کو "گولڈن سٹیٹ" کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایک عالمی اقتصادی پاور ہاؤس اور ثقافتی تنوع کے مرکز کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔
اس ریاست کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی نژاد امریکی اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔