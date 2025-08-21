ہم زیادہ کاربوہائیڈریٹس کیوں کھاتے ہیں؟

حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نصف سے زیادہ بالغ کوافراد اداسی یا تناؤ کے دوران کاربوہائیڈریٹ کی طلب محسوس ہوتی ہے ۔ یہ رجحان دماغ کے اعصابی نظام کے ردعمل میں کام کرتا ہے جو انعامی نظام اور جذباتی تکلیف سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں عارضی طور پر سیروٹونن کی سطح کو بڑھا سکتی ہیں، جس سے آرام کا احساس ہوتا ہے۔
پھر بھی، بہت سے لوگ بھوک اور جذبات کے اثر میں کھانے کے درمیان فرق کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جس سے اس سائیکل کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حیاتیاتی میکانزم کو سمجھنا ہمیں صحت مند رہنے کی حکمت عملیوں اور دماغی صحت کے بہتر نتائج کو فروغ دینے کے لیے کاربوہائیڈریٹس کے استعمال میں مدد دیتاہے۔
تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب لوگ لذیذ غذائیں کھاتے ہیں تو میسولمبک ڈوپامائن سسٹم چالو ہوتا ہے، جس سے برے موڈ کے دوران ان کی خواہش کو تقویت ملتی ہے۔ یہ اثر اتنا طاقتور ہے کہ یہ جسمانی بھوک کے اشاروں کو نظراندازکر سکتا ہے، جس سے لوگوں کو کاربوہائیڈریٹ کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ جب ان کے جسموں کو ضرورت نہ بھی ہو۔
وقت گزرنے کے ساتھ، یہ چکر عادتاً جذباتی کھانے میں حصہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ دماغ مسلسل کاربوہائیڈریٹ کی مقدار سے وابستہ ڈوپامائن کی زیادہ مقدار تلاش کرتا ہے۔ اس حیاتیاتی طریقہ کار کو سمجھنا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے کہ جب ہم احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں تو بعض غذائیں کیوں ناقابل برداشت محسوس ہوتی ہیں اور جذباتی محرکات کے لیے صحت مند ردعمل پیدا کرنے میں افراد کی مدد کر سکتی ہیں۔
سیروٹونن اور موڈ ریگولیشن
کاربوہائیڈریٹس سیروٹونن کی سطح پر اثر انداز ہوکر ہمارے موڈ کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو خوشی اور تندرستی کے جذبات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔
جب ہم کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا جسم انسولین جاری کرتے ہیں، جو امینو ایسڈز کو پٹھوں کے خلیوں میں داخل کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن خون کے دھارے میں زیادہ ارتکاز میں ٹریپٹوفن جو سیروٹونن کا پیش خیمہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ زیادہ ٹرپٹوفن کو خون کو دماغ کی رکاوٹ کو عبور کرنے اور سیروٹونن میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مزاج قدرتی طور پر بہتر ہوتا ہے۔
بقاء کی جبلت
اداسی یا تناؤ کے وقت کاربوہائیڈریٹ کے لیے ہماری خواہشات کا اندازہ ارتقائی بقا کے طریقہ کار سے لگایا جا سکتا ہے۔ قدیم ماحول میں، خوراک کی کمی ایک مستقل خطرہ تھی، اور کاربوہائیڈریٹ جیسی اعلیٰ توانائی والی غذائیں بقا کے لیے اہم تھیں۔ جب جسمانی یا جذباتی تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو توانائی کے ذخائر کو فوری طور پر بھرنے اور ممکنہ چیلنجوں کے لیے تیار کرنے کے لیے کیلوریز سے بھرپور غذائیں تلاش کرتا ہے۔
یہ بقا کی جبلت آج بھی ہمارے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے، حالانکہ خوراک کہیں زیادہ قابل رسائی ہے۔ جدید تناؤ ،جیسے جذباتی تکلیف یا اداسی ،وہی اعصابی راستے دکھاتے ہیں جو ہمیں کبھی قحط یا خطرے سے بچاتے تھے۔ فرنٹیئرز ان نیورواینڈو کرائنولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق، کورٹیسول جیسے تناؤ کے ہارمونز لوگوں کو شوگر اور نشاستہ دار کھانوں کو ترجیح دینے پر مجبور کر سکتے ہیں، جو توانائی کو تیز رفتاری سے بڑھاتے ہیں۔ اگرچہ اس ردعمل نے ہمارے آباؤ اجداد کو سخت حالات میں زندہ رہنے میں مدد فراہم کی ہے، لیکن یہ آج کی وافر خوراک کی دنیا میں کھانے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
ان ارتقائی جبلتوں کو جاننے سے یہ سمجھانے میں مدد ملتی ہے کہ جب ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ فطری طور پر کاربوہائیڈریٹ تک کیوں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بقا کی ایک گہری حکمت عملی ہے، یہاں تک کہ اگر اب ہمیں درپیش خطرات جسمانی کے بجائے جذباتی ہوں۔
کمفرٹ فوڈز اور جذباتی ایسوسی ایشنز
کاربوہائیڈریٹ سے بھرپورکھانوں کے ساتھ ہمارا تعلق اکثر بچپن میں شروع ہوتا ہے، جس کی تشکیل ابتدائی زندگی کے تجربات اور ثقافتی روایات سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ روٹی، پاستا، کوکیز یا چاول جیسے کھانے کو گرمی، حفاظت اور محبت کے جذبات سے جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک بچہ جو بیمار ہونے پر انعام کے طور پر میٹھی ٹریٹ یا میکرونی اور پنیر کا پیالہ وصول کرتا ہے وہ ان کھانوں کو آرام اور دیکھ بھال سے جوڑنا سیکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ جذباتی وابستگی گہرائی سے جڑ جاتی ہے، جس سے بعض کاربوہائیڈریٹ والے پکوان پرانی یادوں اور جذباتی راحت کے لیے طاقتور محرک بن جاتے ہیں۔
ثقافتی اثرات بھی ان رشتوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں، تقریبات اور خاندانی اجتماعات میں اکثر کاربوہائیڈریٹ سے بھرے کھانے شامل ہوتے ہیں ۔ مٹھائیاں،چاول کے پکوان، یا سالگرہ کے کیک وغیرہ۔ ایک تحقیق کے مطابق، مخصوص کھانوں کے ساتھ بار بار یہ مثبت تجربات اس امکان کو بڑھاتے ہیں کہ خوشی یا تعلق کے جذبات کو کھوجنے کے امکان میںافراد جذباتی کمی کے دوران ان کو استعمال کریں گے۔
یہ جذباتی اور ثقافتی روابط اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب ہم غمگین یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آرام دہ اور پرسکون کھانے اس قدر ناقابل تلافی کیوں ہوتے ہیں۔ یہ صرف ذائقہ یا توانائی کو بڑھانے کے بارے میں نہیں ہے؛ یہ ان یادوں اور احساسات کے بارے میں ہے جو یہ غذائیں جنم دیتی ہیں، جو انہیں نفسیاتی سکون کا ذریعہ بناتی ہیں۔
بلڈ شوگر اور جذباتی اتار چڑھاؤ
خون میں شکر کی غیر مستحکم سطح کا موڈ کی تبدیلیوں اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور کھانے کی خواہش سے گہرا تعلق ہے۔ جب ہم سادہ کاربوہائیڈریٹ ی۔ میٹھے یا نمکین کھاتے ہیں، تو ہمارے خون میں گلوکوز تیزی سے بڑھتا ہے، جس سے توانائی اور موڈ میں عارضی اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم، یہ قلیل مدتی ہے۔ چونکہ انسولین تیزی سے گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے لیے کام کرتی ہے، بہت سے لوگوں کو بعد میں آنے والی کمی یا ’’کریش،،کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ انہیں تھکاوٹ، چڑچڑاپن، یا یہاں تک کہ اداس محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اتارچڑھاؤ کاربوہائیڈریٹ کے لیے مزید خواہشات کو جنم دے سکتا ہے، ایک فیڈ بیک لوپ بناتا ہے جسے توڑنا مشکل ہے۔
کھانا چھوڑنا، بہت زیادہ پراسیس شدہ کھانوں کا استعمال، یا بڑی مقدار میں چینی کھانا یہ سب خون میں شوگر کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خون میں شوگر کے یہ اتار چڑھاؤ براہ راست جذباتی تندرستی کو متاثر کر سکتے ہیں، جو افراد کو بے چینی، موڈ میں تبدیلی اور افسردگی کی علامات کا زیادہ شکار بنا دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لوگ لاشعوری طور پر اپنے موڈ کو مستحکم کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ سے بھرے کھانے تلاش کر سکتے ہیں۔
جذباتی صحت میں بلڈ شوگر کے کردار کو سمجھنا افراد کو غذائی انتخاب کرنے کے لیے بااختیار بنا سکتا ہے جو ان کی ذہنی اور جسمانی تندرستی دونوں کو سہارا دیتے ہیں۔کیونکہ جذبات ہی کاربوہائیڈریٹ کی خواہشات کو پیدا کرتے ہیں۔
تناؤ کے ہارمونز اور کورٹیسول
ہارمون کورٹیسول، جسے اکثر ’’اسٹریس ہارمون،، کہا جاتا ہے، کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور کھانے کی ہماری خواہش میں خاص طور پر اداسی یا اضطراب کے دوران ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب جسم تناؤ کو محسوس کرتا ہے ، خواہ وہ جذباتی ہو یا جسمانی ، یہ "فائٹ یا فلائیٹ" کے ردعمل کے حصے کے طور پر کورٹیسول کو جاری کرتا ہے۔ یہ ہارمون جسم کو توانائی کی دستیابی میں اضافہ کرکے خطرات کا جواب دینے کے لیے تیار کرتا ہے، خاص طور پر گلوکوز کے متحرک ہونے کے ذریعے، جو جسم کا بنیادی ایندھن کا ذریعہ ہے۔ کورٹیسول کی سطح بھوک کو تیز کرتی ہے اور خاص طور پر زیادہ شوگر اور زیادہ کارب فوڈز کی خواہش میں اضافہ کرتی ہے۔ Obesity Reviews میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق، یہ ردعمل ہمارے ارتقائی ماضی میں جڑا ہوا ہے، جہاں تناؤ والے حالات میں زندہ رہنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ سے فوری توانائی لی جاتی تھی۔ تاہم، جدید زندگی میں، نفسیاتی تناؤ ایک ہی ہارمونل جھڑپ کو متحرک کرتا ہے، جس سے لوگ آرام دہ کھانے کی اشیاء تک پہنچنا چاہتے ہیں جو تیز توانائی فراہم کرتے ہیں۔
دائمی تناؤ یا مسلسل اداسی کا سامنا کرنے والے افراد خود کو بار بار کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور اسنیکس کی طرف متوجہ ہونے سے روک نہیں پاتے۔
گھرلین اور لیپٹین کا کردار
Ghrelin اور leptin دو اہم ہارمونز ہیں جو بھوک اور پیٹ بھرنے کے احساسات کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ان کا توازن جذباتی حالتوں کے لیے انتہائی حساس ہے۔ گھریلن، جسے اکثر "بھوک کا ہارمون" کہا جاتا ہے، کھانے کا وقت آنے پر دماغ کو اشارہ کرتا ہے، جبکہ لیپٹین، جسے "ترپتی ہارمون" کہا جاتا ہے، دماغ کو بتاتا ہے کہ اب پیٹ بھرگیا ہے۔ عام حالات میں، یہ ہارمونز توانائی کے توازن کو برقرار رکھنے اور زیادہ کھانے کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم، جذباتی تناؤ، اداسی، یا اضطراب ان کے نازک تعامل میں خلل ڈال سکتا ہے۔
ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ منفی جذبات اور دائمی تناؤ گھریلن کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں اور لیپٹین کی حساسیت کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہارمونل تبدیلی بھوک کے احساسات کو تیز کر سکتی ہے ،یہاں تک کہ حقیقی جسمانی ضرورت کی عدم موجودگی میں بھی ۔ نتیجے کے طور پر، افراد جذباتی طور پر ڈاؤن ہونے کے دوران خود کو سکون بخشنے کو زیادہ کاربوہائیڈریٹس استعمال کرتے ہیں۔
سماجی اثرات اور مشترکہ کھانے کی عادات
سماجی روابط ہمارے کھانے کے طرز عمل کی تشکیل میں ایک طاقتور کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر جب بات جذباتی تناؤ کے دوران کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور آرام دہ کھانے کی ہو۔ بہت سی ثقافتوں میں، سماجی اجتماعات ،جیسے کہ خاندانی عشائیہ، تقریبات، یا یہاں تک کہ گھریلو محفلوں میں عام طور پر کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور پکوان جیسے روٹی، پاستا، میٹھے اور پیسٹری شامل ہوتے ہیں۔ یہ مشترکہ تجربات کاربوہائیڈریٹس اور جذباتی سکون کے درمیان تعلق کو تقویت دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے لیے غمگین یا تناؤ محسوس ہونے پر اس طرح کے کھانے کی طرف رجوع کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
ساتھیوں کی عادات اور گروپ کی حرکیات بھی ہمارے کھانے کے انتخاب کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ نیوٹریشن کے سالانہ جائزے کی تحقیق کے مطابق، لوگ اکثر اپنے اردگرد کے لوگوں کے کھانے کے انداز کی نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ لاشعوری طور پر بھی۔ جب دوست، خاندان، یا ساتھی تناؤ کے اوقات میں کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور اسنیکس استعمال کرتے ہیں، تو افراد جذباتی سکون اور سماجی تعلق دونوں کی تلاش میں اس کی نقل کرسکتے ہیں۔
سادہ کاربوہائیڈریٹ کا تیز آرام
سادہ کاربوہائیڈریٹس، جو سفید روٹی، پیسٹری، کینڈی اور میٹھے مشروبات جیسے کھانوں میں پائے جاتے ہیں، جسم کے ذریعے تیزی سے ہضم ہوتے ہیں اور خون کے دھارے میں تیزی سے جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ تیزی سے جذب خون میں گلوکوز کی سطح میں جلداضافے کا سبب بنتا ہے، جس سے توانائی تیزی سے بڑھتی ہے اور تقریباً فوری طور پر آرام کا احساس ہوتا ہے۔ اداسی یا تناؤ کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے، توانائی کا یہ فوری فروغ عارضی طور پر موڈ کو بہتر بنا سکتا ہے اور جذباتی تکلیف سے نجات کا لمحہ بہ لمحہ احساس فراہم کر سکتا ہے۔
میڈیا اور مارکیٹنگ کا اثر
اشتہارات اور میڈیا کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور کھانے کی ہماری خواہشات کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔خاص طور پر جذباتی پریشانی کے وقت میں۔ ٹیلی ویژن کے اشتہارات سے لے کر سوشل میڈیا مہمات تک، گرم،اشتہا انگیز پیزا، تازہ پکی ہوئی کوکیز، یا دلکش پاستا کی تصاویر کو حکمت عملی کے ساتھ سکون، پرانی یادوں اور خوشی کے جذبات کو جنم دینے کے لیے ڈیزائن کئے جاتے ہیں۔جو جذباتی راحت اور خوشی کو لے کر نفسیات پہ اثرا انداز ہوتے ہیں۔
یہ بات تحقیق سے ثابت ہوتی ہے کہ کھانے کی تشہیر سے زیادہ کھانے کی خواہش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر جب بات انتہائی لذیذ، کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کی ہو۔ ایپیٹائٹ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ جن شرکاء نے کھانے کے اشتہارات دیکھے ان میں زیادہ مقدار میں کھاناکھانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر جذباتی دباؤ میں۔ مزید برآں، ٹیلی ویڑن، سٹریمنگ پلیٹ فارمز، اور سوشل میڈیا پر ان پیغامات کی مسلسل موجودگی اس خیال کو معمول بناتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جذباتی کمی کا حل ہے۔