پاکستان ویمنز ٹیم کو دورہ جنوبی افریقا سے قبل بڑا دھچکا

پاکستان ویمنز اے‘ ٹیم کی قیادت کرنے والی ام ہانی کو ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا

محمد یوسف انجم February 03, 2026
facebook whatsup

پاکستان ویمنز ٹیم کو دورہ جنوبی افریقا سے قبل بڑا دھچکا لگ گیا۔

تفصیلات کے مطابق رامین شمیم بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی انجری کے باعث دورہ جنوبی افریقا سے باہر ہوگئیں۔

رامین شمیم کو نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کے دوران انجری ہوئی۔ وہ چار سے چھ ہفتے آرام کریں گی۔

رامین شمیم کی جگہ ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے لیے ’پاکستان ویمنز  اے‘ کے اسکواڈ کی قیادت کرنے والی آف اسپنر ام ہانی کو ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے۔

ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے لیے ام ہانی کی جگہ عمائمہ سہیل کو ’پاکستان ویمنز اے‘ کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ قیادت حفصہ خالد کو دے دی گئی۔

پاکستان ویمنز ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ 7 فروری کو جنوبی افریقا روانہ ہوگا جبکہ پاکستان ویمنز اے ٹیم 10 فروری کو تھائی لینڈ روانہ ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا

 Feb 03, 2026 02:05 PM |
مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

 Feb 03, 2026 12:50 PM |
’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

Feb 03, 2026 12:09 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان نے بھارت میں ہونے والے اے وی سی والی بال نیشنز کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستان کے محمد آصف اور رانا عرفان محمود پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کیلیے قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی

Express News

پاکستان سے میچ نہ ہونے پر بھارت کو 14000 کروڑ کا بہت بڑا نقصان ہوگا

Express News

پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر سینیئر بھارتی سیاستدان کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، سنیل گواسکر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو