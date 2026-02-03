سپریم کورٹ: او جی ڈی سی ایل غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر انور سیف اللہ بری

ٹرائل کورٹ نے مذکورہ کیس میں انور سیف اللہ کو ایک سال سزا اور 50 لاکھ جرمانہ سنایا تھا

اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے او جی ڈیل سی ایل میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر انور سیف اللہ کو بری کردیا۔

غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ٹرائل کورٹ نے سابق وزیر انور سیف اللہ کو ایک سال سزا اور 50 لاکھ جرمانہ سنایا تھا۔

ہائیکورٹ نے سابق وزیر انور سیف اللہ کو بری کردیا تھا۔ ہائیکورٹ کے فیصلہ کیخلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔

سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جرمانہ 50 لاکھ ختم کرتے ہوئے سزا بحال کر دی تھی، سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلہ کیخلاف نظرثانی دائر کی گئی تھی۔

 
جسٹس ہاشم کاکڑ سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی۔
