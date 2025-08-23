پی سی بی اجلاس، رواں مالی سال کیلئے آڈیٹرز کے از سر نو تقرر کی منظوری

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے بورڈ آف گورنرز اجلاس میں رواں مالی سال کیلئےآڈیٹرز کے ازسر نو تقرر کی منظوری دے دی گئی۔
تفصیلات کے مطابق لاہور میں چئیرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا 80واں اجلاس ہوا۔
اجلاس میں پاکستانی کرکٹ کا معیار اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔
خواتین کرکٹ کے فروغ کیلئے گراس روٹ لیول پر اقدامات سمیت ڈومیسٹک کرکٹ اور نوجوان ٹیلنٹ آگے لانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔
ہائی پرفارمنس سینٹرز کی اپ گریڈیشن پر بھی اجلاس کو بریف کیا گیا۔
اجلاس میں پی سی بی کے اپ ڈیٹڈ فنانشل رولز، رواں مالی سال کے لیے آڈیٹرز کے ازسر نو تقرر اور گلوبل اینٹی کرپشن کوڈ اپنانے کے لئے پروسیجرل رد و بدل کی منظوری دی گئی۔
اجلاس میں کلبز کی اسکروٹنی کے لئے طریقہ کار میں رد و بدل کی منظوری سمیت بی او جی کے 78ویں اور 79ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔
اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران انوار غنی، ظہیر عباس، سجاد علی کھوکھر، ظفر اللہ، تنویر احمد، محمد اسماعیل قریشی، طارق سرور اور دیگر نے شرکت کی۔
چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر، چیف فنانشل آفیسر، انٹرنیشنل کرکٹ، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، ڈومیسٹک کرکٹ، ہیومن ریسورس، ہائی پرفارمنس سینٹرز کے ڈائریکٹرز، ویمنز کرکٹ کی سربراہ اور لیگل ڈیپارٹمنٹ کے حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔