پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ رولز میں ترامیم پر اظہار تشویش،عدالتی فیسوں میں اضافہ مسترد

پاکستان بار کونسل نے27 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کرلی، سیاسی جماعتوں اور بارایسوسی ایشنز کے نمائندے شریک ہوں گے

جہانزیب عباسی August 23, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کے رولز 2025 میں ترامیم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عدالتی فیسوں میں اضافہ مسترد کردیا۔

پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین محمد یاسین آزاد کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔

اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں سپریم کورٹ کی جانب سے عدالتی فیس میں اضافے کی شدید مخالفت اور فوری واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق عدالتی فیس میں اضافہ غریب طبقے کے بنیادی حق انصاف پر حملہ ہے اور عدالتی فیس بڑھانے سے پہلے پاکستان بار کونسل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔

پاکستان بار کونسل نے 27 ستمبر کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کرلی، جس میں سیاسی جماعتوں اور بار ایسوسی ایشنز کے نمائندے شریک ہوں گے۔

بار کونسل نے جسٹس (ر) ظہور احمد شاہوانی ایڈووکیٹ کے گھر پر سی ٹی ڈی چھاپے کی شدید مذمت کی گئی۔

بغیر سرچ وارنٹ گھر میں داخل ہونا آئین، قانون اور شہری آزادیوں کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔

پاکستان بار کونسل کی جانب سے وکیل میاں عاصم کاکاخیل کے  قتل کی شدید مذمت کی گئی۔
