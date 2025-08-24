پاکستانی کوہ پیماؤں کا بڑا کارنامہ، ملک کا نام روشن کردیا

حکومت خیبرپختونخوا نے کوہ پیماؤں کیلئے دو سال کی رائیلٹی فیس معاف کردی۔

احتشام بشیر August 24, 2025
facebook whatsup

پاکستانی کوہ پیماؤں نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر سر کرلی۔

محکمہ سیاحت خیبرپختونخوا کے مطابق ہندوکش پہاڑی سلسلے کی سات ہزار 708 میٹر کی بلند ترین چوٹی ترچ میر پر کوہ پیماؤں نے قومی پرچم لہرا دیا۔

گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیماؤں سرباز خان اور عابد بیگ نے چوٹی سر کی۔ ٹیم میں دیگر پانچ کوہ پیما سخت موسمی صورتحال کے باعث سات ہزار 300 میٹر تک پہنچ سکے۔

کوہ پیماؤں میں ڈائریکٹر ٹورازم اتھارٹی عمر خان، ڈاکٹر نوید اقبال، میجر محمد عاطف، شمس القمر اور اکمل نوید شامل تھے۔

ڈائریکٹر ٹورازم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خیبرپختونخوا حکومت نے پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر ترچ میر چوٹی سر کرنے کیلئے اقدام اٹھایا۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے پاکستانی کوہ پیماؤں کو ترچ میر چوٹی سر کرنے پر مبارک باد پیش کی گئی۔

حکومت خیبرپختونخوا نے کوہ پیماؤں کیلئے دو سال کی رائیلٹی فیس بھی معاف کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

یو ایس اوپن: کھلاڑیوں کے مہنگے زیوارات اور قیمتی گھڑیوں کے چرچے

Express News

چین: انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں چار پاکستانی باکسرز نے میڈل یقینی بنالیا

Express News

جیسن گلیسپی کس نوجوان پاکستانی کرکٹر کے معترف ہیں؟

Express News

کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، سلمان مرزا

Express News

پاکستان انڈر 16 فٹبال چیمپئن شپ فیصلہ کن مراحل میں داخل

Express News

سابق کپتان ثناء میر کا کھوجانے والا والٹ معجزاتی طور پر واپس مل گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو