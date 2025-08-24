اکشے کمار اور سیف علی خان 18 برس بعد ایک مرتبہ پھر اکٹھے نظر آئیں گے

دونوں ستاروں نے ہدایت کار پریہ درشن کی نئی فلم حیوان کی شوٹنگ کا آغاز کردیا

August 24, 2025
بالی وڈ کے معروف اداکار اکشے کمار اور سیف علی خان 18 برس بعد ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر اکٹھے نظر آئیں گے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ستاروں نے ہدایت کار پریہ درشن کی نئی فلم حیوان کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا ہے جس کی پروڈکشن ریاست کیرالہ میں شروع ہوئی۔

اکشے کمار نے سیٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ہدایت کار اور سیف علی خان کے ساتھ خوشگوار انداز میں نظر آئے۔ ویڈیو میں وہ "بزرگ" لکھے ٹی شرٹ اور کلیپر بورڈ کے ساتھ دکھائی دیے جس پر پریہ درشن نے مزاح کرتے ہوئے کہا کہ اس پر حیوان لکھوانا چاہیے تھا۔

اس پر اکشے کمار نے ہنستے ہوئے کہا کہ سیف علی خان اس فلم کے "شیطان" ہوں گے کبھی وہ شیطان جسے سب جانتے ہیں اور کبھی وہ جسے کوئی نہیں جانتا۔

اکشے کمار کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ شیطان ہوتا ہے، کوئی باہر سے بزرگ تو کوئی اندر سے حیوان۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 18 سال بعد سیف علی خان کے ساتھ دوبارہ کام کرنا ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔

یاد رہے کہ 2008 میں ریلیز ہونے والی فلم ٹشن میں دونوں اداکاروں نے ایک ساتھ کام کیا تھا۔ حیوان دراصل پریہ درشن کی 2016 کی مشہور ملیالم تھرلر اوپم کا ہندی ریمیک ہے جس میں کاجول، بوبی دیول اور اینار ہارلڈسن بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔ یہ فلم 2026 میں ریلیز کی جائے گی۔
express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔

