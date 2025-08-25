چین کی شنگھائی تعاون تنظیم ممالک سے رواں برس تجارت 293.18 ارب ڈالر تک پہنچ گئی

چین کی 2024 میں دیگر رکن ممالک سے ای کامرس درآمدات میں سال بہ سال 34 فیصد اضافہ ہوا

ویب ڈیسک August 25, 2025
فوٹو: فائل
بیجنگ:

چین کی وزارت تجارت نے بتایا ہے کہ حالیہ برسوں میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) نے علاقائی اقتصادی تعاون میں نئی پیش رفت کی ہے اور رواں سال جنوری سے جولائی تک ایس سی او کے رکن ممالک کے ساتھ تجارتی حجم 293.18 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔

چین کے میڈیا کے مطابق گزشتہ 5 سال میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ چین کی تجارت کا حجم یکے بعد دیگرے 300 ارب ڈالر، 400 ارب ڈالر اور 500 ارب ڈالر سے تجاوز کرتے ہوئے  2024 میں 512.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ چین کی 2024 میں دیگر رکن ممالک سے ای کامرس درآمدات میں سال بہ سال 34 فیصد اضافہ ہوا اور ای کامرس چینلز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اعلیٰ معیار کی اسپیشلٹی مصنوعات چینی مارکیٹ میں داخل ہوئیں۔

اس کے ساتھ ساتھ  رکن ممالک میں سرمایہ کاری، اقتصادی اور تکنیکی تعاون بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔

چینی میڈیا کے مطابق رواں سال جولائی تک ایس سی او کے دیگر رکن ممالک میں چین کی جانب سے مختلف صنعتو ں میں براہ راست سرمایہ کاری 40 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ سرمایہ کاری کے منصوبے آہستہ آہستہ روایتی شعبوں سمیت توانائی، معدنیات اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے ڈیجیٹل معیشت اور سبز ترقی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں کی جانب پھیل رہے ہیں۔
